Pedrosa dice comprender ahora el valor de Rossi ganando a los 38 años

Seis años después de su último podio, en el GP de Valencia 2017 al manillar de una Honda, Dani Pedrosa estuvo este sábado en el GP de Misano muy cerca de volver al cajón, aunque fuera en la carrera sprint, en la que cruzó la meta cuarto, a solo una décima del actual campeón del mundo y líder del Mundial, Pecco Bagnaia.

De hecho, hubo momentos en los que la Ducati del italiano frenó al piloto de pruebas de KTM, que corre como wildcard este fin de semana y no quiso poner en peligro a un rival que compite por el título y que, además, llegaba muy tocado tras la caída de Barcelona.

Al final, el cuarto puesto de Dani supera el sexto que logró en la sprint de Jerez, cuando corrió el pasado mes de abril el GP de España. La gran diferencia, además, es que entonces, Brad Binder acabó primero y Jack Miller, tercero, mientras que hoy el sudafricano tuvo que jugarse los bigotes en cada curva para acabar quinto a rueda de Dani y al australiano ni se le vio ni se le esperaba, perdiendo un segundo por vuelta respecto al español.

El regreso de Pedrosa, que a final de mes cumplirá 38 años, fue comparado este sábado en Misano con la vuelta de Michael Jordan a los Bull de la NBA.

"¡Hostia!, compararme con Jordan en muy fuerte (risas), pero bueno, lo agradezco", dijo Dani.

"No puedo contestar a nivel personal esa pregunta, seria un poco engreído. Lo que puedo decir es que ahora, que tengo esta edad, si me paro a pensar en el día en que Valentino Rossi ganó su última carrera, con 38 años, o Loris Capirossi, con 38, en ese momento, yo, que era muy joven, no valoré lo suficiente el hecho de que ellos eran capaces de ganar con esa edad", dijo.

"Ahora que tengo esos años, vuelvo a correr alguna carrera y estoy luchando delante con los jóvenes, ahora sé que correr al máximo nivel con todos estos años es más difícil que hacerlo cuando eres más joven. Sin duda".

"No puedo hablar por mi, pero si recuerdo lo que viví cuando Valentino o Loris ganaban con 38 años y no le daba valor, y ahora sé el valor que tenía que ganaran con esa edad", insistió.

Y la excelente actuación del catalán hubiera podido ser mejor, se quedo a una décima del podio.

"Estaba en la moto y estaba pensando, tienes ahí el podio (risas), pero al mismo tiempo Pecco ha defendido muy bien, trazaba por dentro y frenando muy tarde, no me ha dado espacio. Quizá Binder, con su agresividad, sí le hubiera metido la moto igualmente, pero yo no me he visto tan suelto en ese momento. He perdido tiempo y por eso nos ha pillado Binder, pero muy contento. No sé si mañana en la carrera larga podemos conseguirlo, pero vamos a intentarlo".

Lo que está claro es que, si en lugar de ser un piloto de pruebas que lleva cinco años retirado, este sábado Dani hubiera sido un piloto titular, habría atacado a Bagnaia por el podio.

"Es posible, sobre todo porque estás más habituado a estas acciones y a los cuerpo a cuerpo, también porque él se está jugando el campeonato", señaló.

Con el fin de semana que está sacando adelante Pedrosa en Misano, la impresión es que la moto está, ahora quizá falte el piloto.

"La moto va mejorando, faltan algunas cosas. Hoy he rodado muchas vueltas detrás de Pecco y aunque no estaba a en su mejor momento, he podido ver su estilo de pilotaje, cómo trabaja su moto y cómo la usa, he aprendido bastante en qué puntos, comparados con Ducati, podemos rascar un poco más y en cuáles estamos ya bien", valoró.

"Por lo que respecta a los pilotos, no. Creo que Binder está demostrando que está muy bien, quizá Jack está sufriendo un poco más hasta que, quizá, encuentre su setting con la moto. Personalmente creo que podemos aún mejorar un poquito más la moto".

Al final de la carrera, Pedrosa tuvo que defenderse un poco de su compañero Brad Binder, que hizo una salida muy agresiva, acometiendo adelantamientos al límite. El sudafricano logró remontar hasta llegar a Dani, pero ya cuando lo hizo faltaba poco y no lanzó un último ataque.

"Sinceramente, sabía que Pecco me estaba frenando un poco pero no lo podía pasar, he mirado la pizarra a falta de tres vueltas y he visto que Binder estaba a 0.9, y he pensado que en el ritmo que estábamos rodando, en 1.32, estábamos bien. Pero en el siguiente paso por meta he decidido ya no mirar más la pizarra… y que sea lo que dios quiera (risas)".

"He visto un poco la repetición de la salida y las primeras vueltas y me han dicho que iba a cuchillo, menos mal que a mi me ha perdonado", dijo el #26.

Marc Márquez, Repsol Honda Team, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 4 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 6 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 7 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 8 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Conejo 9 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Conejo 10 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 11 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Conejo 12 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 13 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 14 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 16 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo Repsol Honda 18 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 21 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 23 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo Repsol Honda 27 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 30 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, moto del Aprilia Racing Team 31 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 32 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 33 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 34 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 35 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 36 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 37 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 38 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 39 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 40 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 41 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 44 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 45 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 46 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 47 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 48 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 49 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 50 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 51 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 52 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 53 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 54 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 55 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 56 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 57 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 58 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 59 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 60 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 61 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 62 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 63 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 64 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 65 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 66 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 67 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 68 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 69 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 70 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Penalizaciones por vuelta larga 71 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 72 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 73 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 74 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 75 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 76 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 77 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 78 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 79 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 80 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 81 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 82 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Equipo Repsol Honda 83 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, casco del equipo Ducati 84 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 85 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 86 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 87 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 88 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 89 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 90 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 91 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 92 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 93 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 94 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 95 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 96 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 97 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 98 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pit Beirer, Director de KTM Motorsport 99 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pit Beirer, Director de KTM Motorsport, Claudio Domenicalli 100 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 101 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 102 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 103 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 104 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mariscal 105 / 105 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images