Rossi: "Ser 21° refleja más o menos la realidad"

La llegada del Mundial a los circuitos europeos, donde de Valentino Rossi tenía esperanzas de remontar el vuelo tras un difícil inicio de curso, no han mejorado la situación del veterano piloto italiano, al que la temporada se le está comenzando a poner muy cuesta arriba.

Rossi, en un circuito en el que ha ganado hasta siete veces durante su carrera, solo pudo ser 21º en la la hoja de tiempos, y protagonizó algunas salidas de pista al final de recta durante el arranque de su gran premio de 'casa'.

“No me siento demasiado bien con la moto. Creo que seguimos con la puesta a punto de Le Mans, ligeramente adaptada a Mugello”, explicó el italiano.

Ni la llegada al que, otrora, fuera su circuito fetiche, su jardín particular, ha mejorado el panorama.

“Aquí siempre he andado muy fuerte. Tengo problemas en frenada, sobre todo en la primera curva. Y después, en los cambios de dirección también estoy sufriendo”, reconoció.

Yamaha estrena este fin de semana el dispositivo de salida (holeshot) en la parte delantera de la moto, que hasta ahora no tenía.

“He probado el sistema de salida delantero y ayuda, es un buen paso, pero aún hay que trabajar porque es un poco crítico. Esperamos poder usarlo lo antes posible”, valoró la novedad.

El #46 no pudo hacer un ataque al tiempo en condiciones durante toda la jornada.

“He ido lento, pero iba calzado con las gomas duras, y todos los que hemos optado por los neumáticos duros, sufrimos. Con la goma blanda me fui largo en la primera curva, pero, de cualquier forma, podía haber mejorado algo pero tampoco tanto. Lo que refleja la clasificación es más o menos la realidad”, se resignó el astro de Tavullia.

Rossi tenía la esperanza de poder confirmar algunas señales positivas vistas en el test de Jerez el 3 de mayo, pero de momento no se ha plasmado.

“En Jerez la cosa fue un poco mejor, pero aquí se necesita algo distinto. No me he sentido bien con la moto”, cerró il dottore.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

