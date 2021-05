Rossi: "Todo se hace más duro cuando no logras resultados"

A sus 42 años, el italiano puede estar disputando este fin de semana su último gran premio en Mugello, donde ha ganado siete veces en MotoGP de forma consecutiva (2002-2008). El contrato de Rossi como piloto del Sepang Racing Team (SRT) expira a finales de esta temporada, y parece imposible que lo renueve si atendemos a los números que firma este curso: tras las cinco primeras paradas del calendario solo acumula nueve puntos en su casillero que le colocan en la 19ª posición de la tabla general.

Su última victoria se dio en 2017 (Assen), su último podio fue el único que consiguió en 2020 (Andalucía), y lleva sin adjudicarse una pole exactamente tres años, precisamente desde la que firmó en Mugello, en 2018.

“Los resultados son cruciales para cualquier deporte. Y cuando no los logras, todo se hace más duro. Tienes que trabajar mucho, también en casa, arriesgar. Pero cuando los resultados no llegan todo se hace más pesado porque no disfrutas”, comentó Rossi, que este domingo arrancará el 19º.

Il Dottore no está tan lejos de los primeros en tiempo como en posición, por más que el nivel de competencia que hay hoy en día en MotoGP es el que manda.

“Además de que ahora se va más rápido, estamos todos muy juntos. Con el tiempo de la mañana (FP3) me habría quedado muy cerca de la pole que hice en 2018. La organización ha trabajado mucho durante los últimos años para tener carreras así, en grupo, que es la fuerza de MotoGP”, reflexionó el #46, antes de remachar: “Puedo ser contante, pero no rápido. Es duro. Necesito algunas décimas para estar en el grupo de delante”.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

