"Rossi siempre se levanta y lo volverá a hacer esta vez"

Valentino Rossi ha encadenado uno de sus peores inicios de temporada desde que es piloto profesional en el doblete de apertura del Mundial de MotoGP, vivido en Qatar. Un bajón de rendimiento que, sin embargo, no altera la hoja de ruta del corredor italiano en su objetivo de seguir en activo un año más, según asegura su amigo y asistente Alessio Salucci.

Para ‘Uccio’, los dos tropiezos de Valentino en Losail, donde acabó 12º y 16º, respectivamente, no pueden “absolutamente”, decidir el futuro del corredor italiano.

“Lamentablemente el Mundial no empezó de la mejor manera para Vale, los de Qatar no fueron dos simples grandes premios, en carrera sufrió por el desgaste del neumático trasero, un aspecto que le está penalizando desde hace algunos años. Es una pena haberlo visto tan lejos, pero ha habido aspectos positivos durante estas dos semanas”, trata de ver el vaso medio lleno Salucci en una entrevista con el sitio de Motorsport.com ‘GPone’.

“El domingo mantuvo un ritmo de carrera constante, sin altibajos. Tal vez desde fuera eso pase a un segundo plano, pero ese era un punto en el que Valentino quería tener algunas respuestas. Además, en comparación con la primera carrera logró ser más rápido, dando un paso adelante y más si lo comparamos con el sábado”, cuando clasificó en la última fila de la parrilla, 21º.

“Al final, sin embargo, lo que cuenta es el resultado y ahora ya estamos mirando a la próxima carrera, la de Portimao”, añadió el asistente.

"Enojarse solo sirve para perder el tiempo”, dijo Rossi tras acabar fuera de los puntos el pasado domingo, un sentimiento que Uccio comparte plenamente.

“Como él mismo dijo, enojarse es inútil, si acaso decepcionado. Pero a Vale le conocemos bien, es duro y está curtido. Es alguien que siempre se levanta de las dificultades y estoy convencido de que lo volverá a hacer esta vez. Hoy, solo para poner un ejemplo, ya estaba sobre la moto entrenando en el Ranch para preparar la próxima carrera. Puedes ver en su cara que sigue hambriento”, expuso.

Con 42 años y dificultades para ir rápido, el tema del retiro es inevitable que aparezca encima de la mesa.

“A decir verdad, no he leído nada al respecto estos días. Sin embargo, puedo decir que Valentino quiere correr y estoy convencido de que pronto le volveremos a ver rápido sobre la Yamaha. Todos le conocemos, es un piloto duro y vivo que siempre pone una gran determinación en lo que hace. Lamentablemente en Qatar el Mundial no empezó en la dirección correcta, pero estoy convencido de que en Portimao volverá a ser rápido”.

Por último, le preguntan a Uccio si dos carreras pueden decidir el futuro de Rossi.

"Absolutamente no. El Mundial acaba de empezar y veremos cómo se comporta en futuros grandes premios. Si es fuerte y competitivo en las próximas cuatro o cinco carreras, seguramente saldrá adelante en MotoGP, de lo contrario veremos cómo comportarnos. La pregunta es muy sencilla”, lo que dejaría la decisión de la continuidad de Rossi en 2022 para el Gran Premio de Italia (30 de mayo) o el Gran Premio de Catalunya (6 de junio).

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT y en primer plano Uccio Sulucci 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images