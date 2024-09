Valentino Rossi, muy duro contra Márquez: "Nadie fue tan sucio como él"

Andrea Mingo, miembro de la VR46 Riders Academy, se quedó sin moto en el Mundial y el equipo de Valentino Rossi lo ha mantenido como 'coach', además de animador y conductor del podcast 'Mig Babol', que el #46 está aprovechando para rememorar viejas luchas, ya que recientemente también explicó su enfrentamiento con Max Biaggi.

Esta vez se centró en su desencuentro con Marc Márquez y lo sucedido en 2015 y a partir de ahí. Paso a paso, Rossi fue reconstruyendo su versión de los hechos, vomitando todo su odio contra el corredor de Cervera, que en 2019 sumó su octava corona mundial y le acecha en el palmarés.

"Es lo más feo que me ha pasado a nivel deportivo absolutamente", recuerda lo sucedido en Argentina, a principios de aquel año. "La disputa con Márquez había empezado en Argentina. Él había elegido el neumático medio trasero, yo el duro. Se había escapado, pero me recuperé y lo alcancé. Llegué a él e iba mucho más rápido, así que para mí fue fácil adelantarlo. Le tomé el rebufo en la recta después de la curva 3 y frené bien para adelantarlo. Llegué, entré en la curva de derechas y hasta ahí siempre nos habíamos llevado bien, pero se me echó encima a fondo", recuerda Rossi con detalle en el podcast.

"Lo pasé y él pensó que la única oportunidad que tenía era chocar conmigo. Intentó derribarme enseguida, vino deliberadamente a por mí para intentar tirarme. No quería perder. Volví a mi línea, desafortunadamente nos tocamos. Tú me la das, yo te la devuelvo. Entonces (Marc) se cayó. A partir de ahí nuestra relación se vino abajo. A pesar de ese episodio, siguió pretendiendo llevarse bien conmigo y besarme el culo", se mofa el italiano.

Esa misma temporada, en Assen, Rossi se saltó la chicana para llevarse la victoria tras una apretada carrera.

"Llegamos a la última vuelta y estoy siempre delante, en la última chicana sabía que él lo iba a intentar. Traté de frenar al máximo, pero a pesar de mi frenada exagerada se me echó encima otra vez. Me iba a tirar. En cuanto sentí que se me echaba encima, corté la chicana y gané. Yo había hecho una frenada al límite, él hizo una frenada con la que nunca habría llegado a la curva sólo para chocar conmigo. Me mantuve en pie no fácilmente, corté la chicana, gané, punto. En el parque cerrado él estaba enojado, nunca había visto una cara así. Me dijo: 'Es fácil ganar cortando'. Le dije que se me había echado encima y le pregunté qué debía hacer. Le dije que tenía que ser objetivo. A partir de ahí se acabó de verdad", en referencia a la relación entre ambos.

A partir de ahí Valentino empezó recibir mensajes de alerta, sobre todo de su asistente Uccio Salucci, pero también "de mis amigos españoles".

"Escuché que ellos, especialmente Alzamora, iban por el paddock diciendo que "ahora que ya no ganamos el título, él tampoco lo ganará". Se lo dijeron a unos españoles que se lo contaron a unos amigos míos españoles, que me lo contaron a mí. Empezaron a decirme que tuviera cuidado en las últimas carreras. Incluso Uccio me decía que tuviera cuidado con Márquez", divaga el italiano.

Absolutamente intoxicado por los rumores, llega la fase más cruda del enfrentamiento, la doble cita de Australia y Malasia 2015.

"(Márquez) era tan superior que hizo la carrera encima de mi, me hizo perder y luego también ganó. Estamos contando hechos. Si uno ha ido a ver los tiempos y eso es lo que ha hecho, no es que sea una suposición. Es claramente lo que pasó", trata de avalar sus teorías, en una carrera en la que Márquez adelantó a Lorenzo en la última vuelta, restándole 5 puntos, una elección extraña si la intención del de Honda es que ganar el mallorquín el Mundial.

El jueves siguiente, en Malasia, Rossi atacó públicamente a Márquez, acusándolo de querer que ganara Lorenzo.

"En Malasia fui contra él en la rueda de prensa porque quería intentar echarle mierda, decir delante de todo el mundo lo que estaba haciendo, con la esperanza de que dejara de hacerlo".

"También porque él no tenía nada que ver, Lorenzo y yo estábamos luchando por el campeonato. Si estuvieras luchando por el título, entonces podría entenderlo. Pero si no tienes nada que ver, ni siquiera eres compañero de equipo, tienes que tener el respeto de no molestar a los demás. Simplemente tienes que hacer tu propia carrera, intentar ganar y punto. Pero me perjudicó en Sepang y me molestó durante toda la carrera", relata Rossi, que contaba con todo el apoyo de Yamaha.

Rossi parloteando con Andrea Dovizioso mientras Márquez atiende a los medios, Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Y en Sepanga llegó la patada de Rossi después de un fin de semana cargado de tensión.

"Había intentado hacerme caer tres o cuatro veces -asegura el italiano- y por suerte no me alcanzó. Me acerqué mucho a él y lo miré para decirle que ya estaba bien, ¿qué demonios estás haciendo? Sólo nos tocamos. No quería derribarlo, pero se cayó. Me hizo perder el Campeonato del Mundo, también porque me hicieron salir último en Valencia".

Tras dar una patada a un rival, Rossi no vio ni bandera negra ni fue sancionado con tiempo, y tras la evidencia de lo sucedido, tuvo que cargar con la penalidad de salir último en la siguiente carrera, en Valencia, la que cerraba el campeonato.

"Después de la carrera me llamaron los comisarios. Yo estaba con Maio Meregalli de Yamaha (al que Lorenzo acusaba de ser el espía de Rossi en sumado del box) y Márquez estaba con su Emilio Alzamora, que empezó a insultarme. Le pregunté por qué estaba allí ya que no era de Honda. Hubo medio forcejeo. Al final Mike Webb anunció que yo saldría último en Valencia, algo que nunca ha ocurrido en MotoGP. Normalmente me habrían pasado en Sepang, en vez de tercero habría acabado quinto. Si pensaban que había tirado a Márquez a propósito deberían haberme obligado a hacerlo, en lugar de eso no lo hicieron y se inventaron la última posición de salida en Valencia. Me cortaron las piernas, había perdido el Campeonato del Mundo", se queja el italiano.

"Ahí estaba Márquez con la cabeza gacha, yo le dije que haciendo esto la iba a cargar para el resto de su carrera, porque es repugnante para el deporte hacer perder a otro. En el momento en que Mike Webb dijo que tendría que salir último en Valencia, se me heló la sangre porque sabía que había perdido el título. Pero mi primera reacción fue mirar a Márquez, que levantó la vista y miró a Alzamora como diciéndole: 'Lo hemos conseguido'".

A Valencia se llegó con Rossi líder del Mundial con 312 puntos y Lorenzo segundo con 305, siete de diferencia. Valentino salió último y muchos pilotos se apartaron para dejarle llegar a la cuarta posición, y una vez allí esperar a que Márquez o Dani Pedrosa adelantaran a Jorge. Pero el mallorquín ganó liderando todas las vueltas, con su estilo habitual y se proclamó campeón por cinco puntos.

Márquez será la próxima temporada el compañero de Pecco Bagnaia, miembro de la VR46 Riders Academy, en el equipo oficial Ducati, y el #46 valoró en el podcast de Mingo esa 'unión'.

"(Márquez) es un piloto muy fuerte, un campeón. Siempre ha sido bastante borde, muy agresivo, pero en 2015 cruzó la línea. Si eres mal deportista o agresivo puedes estar al límite de lo sucio y podría poner tantos ejemplos... Pero nunca nadie, entre las grandes estrellas del motorsport, ha luchado por hacer perder a otro piloto, eso es lo que marca la línea. Normalmente los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos, eran sucios para ganar su propia ventaja, porque querían ganar. Nadie ha sido tan sucio como él", finalizó el italiano.