Rossi califica su última clasificación como "un gran sábado"

El piloto italiano no estuvo muy acertado en el arranque de su último gran premio en MotoGP, acabando último en los dos entrenamientos del viernes disputados en condiciones de lluvia y mixtas. Sin embargo, este sábado brilló con fuerza el sol sobre el circuito de Cheste, y Valentino Rossi dio un paso al frente.

Por la mañana, en el FP3, firmó el décimo mejor tiempo y logró clasificarse directamente para la Q2, algo que no conseguía desde el mes de agosto en Silverstone. A ello ayudó Pecco Bagnaia, que le ofreció su rueda. El piloto de la Academy volvió a servirle de referencia en la Q2, donde Rossi cerró de nuevo el top 10.

"Pecco me ayudó en la clasificación, pero no lo teníamos previsto. Empecé detrás de él y cuando me vio, siguió empujando. Tengo que agradecérselo, porque me permitió mejorar mi tiempo", resumió Il dottore.

"Fue un gran sábado para nosotros. Desde el FP3 mejoré mis sensaciones con la moto y al final pude meterme entre los 10 primeros y pasar directamente a la Q2. Esto lo cambia todo para el resto del fin de semana. Incluso el FP4 no fue mal y probamos diferentes neumáticos. En la Q2 pude mejorar mi tiempo y confirmar mi top 10. También estoy muy cerca de la mejor Yamaha. Aparte del aspecto emocional, para mí es importante conseguir un buen resultado y hoy lo hemos conseguido".

El piloto de Ducati se fue al suelo cuando buscaba la pole, lo que impidió a Rossi mejorar un poco más.

"Para mí ya había terminado. La vuelta buena fue la primera con el neumático trasero, y en la segunda, ya había perdido algo. Creo que quizás podría haberlo hecho algo mejor, pero este es más o menos mi potencial", señaló.

Al #46 le preguntaron si el cambio del viernes al sábado se debió al hecho de no haber rodado mucho el primer día, en referencia a que por su edad podía estar más fresco físicamente.

"No lo creo, sinceramente. He entrenado muy bien en la segunda mitad de la temporada y creo que he conseguido una buena forma. En las últimas carreras me he sentido bien desde el punto de vista físico. Ayer hubo condiciones mixtas similares a las de Misano. Y cuando tienes que montar slicks en una pista mojada depende más de lo que quieras arriesgar que de tu habilidad. A los 42 años es mucho más difícil que a los 20. Es más una cuestión de pelotas que de físico (risas)", finalizó.