Rossi: "Cuando me subo a la moto siento que podría seguir"

Spielberg.- En un domingo de taquicardia, la experiencia del italiano jugó a su favor en el Red Bull Ring en el momento crucial, a cinco vueltas para la bandera de cuadros, cuando las cuatro gotas que habían caído de forma intermitente hasta ese momento se convirtieron en una cortina de agua que llevó a muchos a enfilar el carril de los talleres para cambiar de moto.

Rossi, que en aquel momento (vuelta 25) circulaba el décimo, se vio de repente el tercero a tres giros para la conclusión –“cuando me vi tercero me asusté y casi me voy largo en la primera curva”, dijo–, por más que no pudiera defender esa posición ante las fieras que se le echaron encima, los más rápidos (Bagnaia, Martín y Mir), con motos equipadas con gomas rayadas, las adecuadas en esas condiciones tan adversas.

Finalmente, Il Dottore terminó el octavo, en el que es su mejor domingo de la que sin duda es la peor temporada de las 26 que habrá completado en el Mundial cuando diga adiós en noviembre.

“Es un buen resultado, tanto para mí como para mi equipo, en un momento muy complicado”, resumió Rossi, que, en el tramo final, el más entretenido, se las tuvo tiesas con Iker Lecuona y con Luca Marini, su hermano, a quienes tampoco pudo contener: “Me tienen que dar las gracias porque copiaron mi estrategia. Preferí ir con cuidado con la pista mojada y las gomas lisas, que entrar al box y perder un minuto”.

Preguntado por si esa estrategia refleja el hambre que todavía le mueve, el multicampeón le quitó trascendencia al asunto, y se limitó a decir que, mientras compita, siempre tratará de obtener el mejor resultado posible.

“Cuando estás encima de la moto siempre buscas el mejor resultado. He dicho que me retiro, no que me rinda. Me sigo entrenando y cuando me subo a la moto siento que podría seguir corriendo. Así que la cosa no cambia mucho”, cerró el #46.