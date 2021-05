Rossi defiende haber corrido en Mugello pese a la tragedia

La peor noticia se confirmó al filo de las 12:00 horas en Mugello, nada más acabar la carrera de Moto3, y sin tiempo casi para reaccionar se dio la salida a Moto2. La prueba de MotoGP estaba programada dos horas más tarde y finalmente se optó por seguir con ella adelante.

Esta decisión causó cierta división entre los corredores, con la mente pensando más en Jason Dupasquier que en las 23 vueltas que tenían que afrontar. Pese a todo, los pilotos se concentraron como pudieron e intentaron abstraerse de lo que le había pasado al suizo un día antes.

Entre los pilotos hubo quien no estuvo muy de acuerdo en correr. Algunos, como Pecco Bagnaia y Danilo Petrucci, cuestionaron si se habría tomado la salida en caso de que el afectado hubiera pertenecido a la parrilla de MotoGP.

Sin embargo, Valentino Rossi, quien desafortunadamente ya había pasado por esta situación en varias ocasiones, justificó la decisión del campeonato de no suspender la carrera.

"En mi opinión, si hubiera sido un piloto de MotoGP en el lugar de Dupasquier, se habría corrido igualmente", afirmó Il dottore. "Cuando ocurrió el accidente de Simoncelli, nos paramos, pero estábamos en carrera. En Barcelona y Misano, con dos casos similares, seguimos corriendo. No creo que haya una discriminación en función de quién sea. Tal vez hubiera sido correcto no correr, pero ¿qué hubiera cambiado? Todos queríamos hacer las maletas e irnos a casa. El domingo correremos en Barcelona. Pero si alguien me hubiera dicho 'no hay carreras', lo habría aceptado y me habría ido a casa".

"Cuando suceden cosas así te preguntas si tiene sentido correr y probablemente no lo tenga. Todo pasa a un segundo plano. Pero lo tiene aunque no se corra, porque no cambia nada, no nos habría devuelto a Jason".

"Anoche ya sabía que la situación de Dupasquier era extrema, pero una cosa es saber eso, y otra saber que está muerto. Fue difícil para todos, pero teníamos que estar concentrados porque si no podríamos haber representado un peligro".

El #46 defendió los avances en seguridad que se han producido en los últimos años y reconoció que en el caso de Dupasquier fue inevitable.

"Por un lado hemos hecho mucho por la seguridad, pero se puede hacer más y no es suficiente. También hemos hecho mucho con los cascos, los monos y los airbags. El problema viene de accidentes como los de Simoncelli, Tomizawa, Jason. No hay nada que puedas hacer ahí. Cuando tienes un piloto tirado en el suelo delante de ti es imposible hacer algo para evitar algo así", opinó.

"¿Las motos de Moto3 van demasiado rápido? Tal vez haya demasiados pilotos, porque todos van a la estela y también es muy peligroso. Sin embargo, también ocurre en Moto2 y MotoGP. Es difícil resolver esto. Seguro que si vas más lento, incluso en MotoGP, podría ser menos peligroso, pero sinceramente no sé cómo hacerlo", finalizó el #46, que este domingo acabó 10º, su mejor resultado de 2021.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

