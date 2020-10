Rossi da positivo por COVID-19 y no corre en Aragón

Valentino Rossi informó directamente a través de su cuenta de instagram de que ha dado positivo este jueves a un test PCR y que se ha infectado por la COVID-19, lo que le impedirá estar este fin de semana en el Gran Premio de Aragón y, casi con toda seguridad, el siguiente fin de semana, en este mismo circuito.

Rossi ha publicado un post con el siguiente mensaje: "Desafortunadamente, esta mañana me he levantado y no me encontraba bien. Me dolían lo huesos y tenía fiebre, así que llamé inmediatamente al doctor y me hizo dos test. El ‘test PCR rápido’ dio negativo, como el test que pasé el martes. Pero el segundo, que me mandaron este mediodía a las 16:00, desafortunadamente dio positivo. Estoy muy decepcionado de tener que perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiar, pero supongo que tampoco iré a Aragón 2… Estoy triste y enfadado porque he hecho lo máximo para cumplir el protocolo y aunque el test del martes fue negativo, me auto aislé desde que llegué de Le Mans. De cualquier manera, así son las cosas y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Seguiré ahora los consejos médicos y espero ponerme bien pronto".

Yamaha informaba esta tarde que la rueda de prensa habitual del corredor previa al gran premio se suspendía momentáneamente, lo que disparó las alarmas que, finalmente, se han confirmado con la mala noticia del positivo de Rossi.

El italiano se une a la larga lista de deportistas célebres que han contraído el virus, sin ir más lejos el propio Cristiano Ronaldo esta misma semana.