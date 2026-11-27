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MotoGP GP de Valencia

GP de Valencia MotoGP: Marco Bezzecchi lidera a Marc Márquez en una fría FP1

Bezzecchi, el más rápido en una sesión marcada por el anuncio del retiro de Márquez

Rachit Thukral

Publicado: 27 nov 2026, 12:55

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Marco Bezzecchi marcó el ritmo en la práctica inaugural del Gran Premio de Valencia, liderando al Marc Márquez que pronto se retirará.

Justo antes de que comenzara la acción en pista en un frío pero soleado Circuit Ricardo Tormo, Márquez anunció su sorprendente decisión de retirarse de MotoGP al final del fin de semana, provocando una conmoción en el paddock.

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Mientras la multitud seguía incrédula, Raúl Fernández marcó el ritmo inicial a bordo de la Trackhouse Aprilia, convirtiéndose en el primer piloto en romper la barrera de 1m31s en la FP1.

Aproximadamente a mitad de la sesión, Márquez pasó a lo más alto de la tabla de tiempos para Ducati con un 1m30.691s, antes de que Bezzecchi lo destronara por solo 0.010s para volver a poner a Aprilia al frente.

Con la temperatura ambiente manteniéndose en apenas 12C, no hubo más mejoras en las etapas finales de la sesión, lo que permitió a Bezzecchi conservar el primer puesto con su tiempo de 1m30.681s.

La referencia inicial de Fernández también siguió siendo lo suficientemente buena para el tercer puesto, con Fermin Aldeguer logrando el cuarto para Gresini.

El quinto puesto fue para Alex Márquez con la segunda Gresini Ducati, mientras que Pedro Acosta fue el mejor de los pilotos de KTM en sexto lugar.

Johann Zarco se cayó cuando quedaba apenas un minuto en el reloj en la FP1, pero el piloto de LCR conservó el séptimo puesto y terminó la sesión como el mejor Honda.

Fabio di Giannantonio fue el siguiente en octavo lugar, mientras que el top 10 lo completaron las Aprilia del piloto oficial Jorge Martín y la moto Trackhouse de Ai Ogura.

La ofensiva de Yamaha estuvo liderada por Fabio Quartararo en el 11.º puesto, mientras que Pol Espargaró terminó en un sólido 12.º mientras sustituía a Maverick Viñales en Tech3.

Aparte de Zarco, Jack Miller también se cayó al final de la sesión, yéndose al suelo con su Pramac Yamaha en la curva 2.

Compitiendo en su primer fin de semana de MotoGP desde Malasia, Joan Mir registró el 18.º mejor tiempo a bordo de la Honda oficial, cinco puestos por detrás de su compañero de equipo Luca Marini.

EL1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 19

1'30.681

158.996 343 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 20

+0.010

1'30.691

0.010 158.979 335 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 20

+0.112

1'30.793

0.102 158.800 330 4

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 19

+0.120

1'30.801

0.008 158.786 337 5

A. Márquez Gresini

73 Ducati 18

+0.139

1'30.820

0.019 158.753 335 6

P. Acosta KTM

37 KTM 20

+0.187

1'30.868

0.048 158.669 335 7

J. Zarco LCR

5 Honda 18

+0.329

1'31.010

0.142 158.422 335 8

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 18

+0.347

1'31.028

0.018 158.390 335 9

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 19

+0.504

1'31.185

0.157 158.118 333 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 18

+0.513

1'31.194

0.009 158.102 335 11

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 19

+0.604

1'31.285

0.091 157.944 328 12

P. Espargaró Tech3

44 KTM 19

+0.606

1'31.287

0.002 157.941 335 13

L. Marini Honda

10 Honda 20

+0.626

1'31.307

0.020 157.906 335 14

J. Miller Pramac

43 Yamaha 16

+0.694

1'31.375

0.068 157.789 328 15

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 22

+0.790

1'31.471

0.096 157.623 330 16

D. Moreira LCR

11 Honda 18

+0.852

1'31.533

0.062 157.516 335 17

E. Bastianini Tech3

23 KTM 18

+0.918

1'31.599

0.066 157.403 340 18

J. Mir Honda

36 Honda 19

+0.983

1'31.664

0.065 157.291 332 19

B. Binder KTM

33 KTM 20

+1.073

1'31.754

0.090 157.137 337 20

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 20

+1.183

1'31.864

0.110 156.949 333 21

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 17

+1.440

1'32.121

0.257 156.511 330 22

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 14

+1.588

1'32.269

0.148 156.260 328 Ver los resultados completos

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