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Valencia MotoGP: Marc Márquez termina el primer día del último fin de semana de MotoGP con estilo

Un nuevo récord de vuelta en los entrenamientos sugirió que Márquez puede celebrar su despedida por todo lo alto

Richard Asher

Publicado: 27 nov 2026, 15:54

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Marc Márquez se sacudió la emoción de su anuncio de retirada matutino para batir el récord de vuelta camino del mejor tiempo de la sesión de Práctica del viernes por la tarde.

El piloto oficial de Ducati se aseguró un pase directo a la Q2 al registrar una vuelta de 1m28.483s a menos de dos minutos del final. Ese tiempo fue casi medio segundo más rápido que el récord de vuelta existente, que Marco Bezzecchi había establecido camino de la pole position la temporada pasada.

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Bezzecchi demostró que volverá a ser una fuerza a tener en cuenta al marcar el segundo mejor tiempo de la tarde. La Aprilia oficial también estuvo por debajo de su propio récord, pero aún a 0.247s del ritmo de Marc.

El rival de Bezzecchi por el segundo puesto en el campeonato, su compañero de equipo Jorge Martín, sufrió su habitual inicio lento de fin de semana y ocupó la última plaza disponible en el top 10. Se quedó a casi medio segundo del tiempo por vuelta de Márquez.

Las dos Aprilia de Trackhouse entraron ambas en la Q2 con comodidad, con Ai Ogura y Raúl Fernández - que fue segundo en el gran premio del año pasado - tercero y cuarto en la tabla de tiempos.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A continuación quedaron Pedro Acosta y Alex Márquez, que parecían empeñados en seguirse mutuamente durante toda la sesión. Se cayeron con pocos minutos de diferencia a mitad de la tanda - Acosta llevó a los espectadores de televisión de paseo por la vía de servicio mientras devolvía su KTM oficial al pit lane -, pero ambos pudieron marcar tiempos adecuados más tarde.

Otro piloto que sufrió una interrupción en su plan fue Fabio Di Giannantonio, aunque el problema del hombre de la Ducati VR46 fue técnico y tardío. También logró salir airoso, colocándose en novena posición.

Los otros dos pilotos que entraron directamente en la Q2 fueron Pol Espargaró, que vuelve a sustituir a Maverick Viñales en Tech3 KTM, y Fermin Aldeguer, a quien se señala para dar el salto desde Gresini Ducati y reemplazar a Marc Márquez la próxima temporada.

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Márquez Ducati

93 Ducati 26

1'28.483

162.946 337 2

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 26

+0.247

1'28.730

0.247 162.492 338 3

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 23

+0.291

1'28.774

0.044 162.412 338 4

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 24

+0.308

1'28.791

0.017 162.381 335 5

P. Acosta KTM

37 KTM 18

+0.334

1'28.817

0.026 162.333 340 6

A. Márquez Gresini

73 Ducati 18

+0.422

1'28.905

0.088 162.173 338 7

P. Espargaró Tech3

44 KTM 21

+0.425

1'28.908

0.003 162.167 342 8

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 24

+0.429

1'28.912

0.004 162.160 332 9

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 23

+0.461

1'28.944

0.032 162.101 333 10

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 26

+0.487

1'28.970

0.026 162.054 340 11

J. Zarco LCR

5 Honda 22

+0.536

1'29.019

0.049 161.965 338 12

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 27

+0.841

1'29.324

0.305 161.412 330 13

E. Bastianini Tech3

23 KTM 25

+0.842

1'29.325

0.001 161.410 340 14

J. Miller Pramac

43 Yamaha 24

+0.866

1'29.349

0.024 161.367 337 15

J. Mir Honda

36 Honda 24

+0.996

1'29.479

0.130 161.132 340 16

D. Moreira LCR

11 Honda 22

+1.009

1'29.492

0.013 161.109 337 17

B. Binder KTM

33 KTM 25

+1.099

1'29.582

0.090 160.947 342 18

L. Marini Honda

10 Honda 22

+1.139

1'29.622

0.040 160.875 338 19

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 26

+1.267

1'29.750

0.128 160.646 333 20

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 20

+1.359

1'29.842

0.092 160.481 333 21

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 21

+1.500

1'29.983

0.141 160.230 328 22

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 26

+1.831

1'30.314

0.331 159.643 333 Ver los resultados completos

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