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Trackhouse anuncia un nuevo accionista: la plataforma de inversión 1936
Una plataforma de inversión en el sector del deporte y el entretenimiento con sede en Londres apoyará la próxima fase de crecimiento de la estructura satélite de Aprilia en MotoGP, que este año ya ha ganado dos Grandes Premios y es tercera en el Mundial, pero se plantea objetivos cada vez más ambiciosos.
Matteo Nugnes
Publicado: 16 oct 2026, 18:19
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La temporada 2026 ha estado hasta ahora llena de satisfacciones para Trackhouse Racing, que ya ha logrado dos victorias dominicales, una cada uno para Raul Fernández y Ai Ogura, y otras tantas en las Sprint, y actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación reservada a los equipos del Mundial de MotoGP.
Este crecimiento exponencial también ha llevado a un aumento del interés por la estructura satélite de Aprilia, que hoy ha anunciado que 1936, la plataforma global de inversión en deporte y entretenimiento, ha realizado una significativa inversión minoritaria en el equipo, que sin embargo no ha sido cuantificada a nivel económico.
"1936 se une al fundador y CEO Justin Marks y a Avenue Sports Fund como accionista del equipo. Juntos, el grupo propietario realizará inversiones significativas en el crecimiento y el éxito del equipo, en la pista y a nivel comercial, mientras el campeonato entra en una nueva era de expansión global", explica la nota difundida por el equipo sobre la nueva incorporación a la estructura societaria.
"La inversión llega de hecho en un momento crucial para MotoGP. Bajo Liberty Media, con una base de aficionados internacional en crecimiento y un interés cada vez mayor, el Mundial está construyendo la plataforma comercial que sus carreras merecían desde hace tiempo. Trackhouse, junto a 1936, está posicionada para liderar este crecimiento", añade el comunicado.
Justin Marks, Team Owner Trackhouse Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Justin Marks no ha ocultado su entusiasmo por la llegada de este nuevo socio, que puede garantizar un nuevo impulso no solo a Trackhouse, sino según él a todo el movimiento de MotoGP en un momento de transición importante como este.
"Es un momento emocionante para el Superfile Trackhouse MotoGP Team, que anuncia la entrada de 1936. Ambas entidades comparten la convicción de que el Campeonato del Mundo de MotoGP representa una oportunidad global y de que Trackhouse puede desempeñar un papel protagonista en un emocionante camino de crecimiento. El equipo tiene ahora numerosas oportunidades de realizar inversiones significativas en la competición, en la marca, en la narrativa y en la experiencia Trackhouse, acompañado por un grupo de socios heterogéneos y de gran talento", dijo Marks.
Por su parte, también Charlie Raposo, CEO de 1936, está deseando comenzar esta nueva aventura: "Creemos que MotoGP está solo al principio de su potencial comercial. Las carreras son sin duda las mejores del mundo del motorsport y la base de aficionados, en continuo crecimiento, es extremadamente fiel y está profundamente involucrada. Ya se trata de un deporte global, con un notable margen de crecimiento a nivel internacional".
"Justin ha creado un equipo realmente ambicioso y una marca que se distingue de las demás, y estamos orgullosos de acompañarlo en este camino orientado a construir el equipo más competitivo de MotoGP, tanto dentro como fuera de la pista. Estamos deseando trabajar junto al equipo para desarrollar la franquicia más emocionante de este deporte", concluyó.
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