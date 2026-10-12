Toprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"

Toprak Razgatlioglu se someterá el lunes a una resonancia magnética en el hombro derecho para determinar si necesita una operación, después de una fuerte caída durante el fin de semana del Gran Premio de Indonesia.

El piloto de Pramac salió despedido violentamente de su Yamaha durante la última práctica en Mandalika el sábado, con un fuerte impacto contra el asfalto que le dislocó el hombro derecho.

De manera notable, Razgatlioglu pudo volver a colocar el hueso en su lugar y participar en las sesiones restantes del día, clasificando 19° y terminando en la misma posición en la sprint.

Sin embargo, la lesión empezó a pasarle factura en el gran premio y se vio obligado a dar por terminada su jornada después de apenas ocho vueltas.

La exestrella del World Superbike reveló que siguió adelante con la carrera pese a que Pramac le dio la opción de retirarse antes de la salida. Pero aunque creía que podía superar el dolor y volver a la pista, finalmente no tuvo la fuerza necesaria para terminar la carrera.

"Hoy, mi mayor problema fue el hombro, no la moto", dijo.

"El domingo por la mañana me sentía muy mal del hombro. El sábado no fue tan malo; fue una carrera corta. Pero cuando me desperté este domingo por la mañana, sentí mucho dolor y tenía menos movimiento.

"Me dieron el analgésico, pero el dolor no es un gran problema. El mayor problema es que no tengo fuerza después de que el hombro se ‘saliera’.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No siento la fuerza, especialmente en la frenada. En cada vuelta voy cayendo más, porque en la curva principal a la derecha, el hombro no tiene suficiente fuerza.

"Estuve hablando con el equipo [antes de la carrera]. Ellos también dijeron que si me sentía mal, simplemente volviera o no corriera. Yo solo dije: ‘¿por qué estamos aquí?’ Y si es posible pilotar, voy a intentar dar lo mejor de mí. Simplemente lo estaba intentando.

"No soy un piloto estúpido. Si me siento realmente mal, simplemente vuelvo al box, es fácil".

Pese al resultado, Razgatlioglu dijo que no se arrepentía de haber intentado correr, sugiriendo que cualquier otro piloto se habría rendido en una situación así.

"Estoy contento de haberlo intentado", dijo.

"Fue muy difícil. Cada vuelta iba a peor, especialmente el cambio de dirección era increíble. De la curva 7 a la 8. Y de la 13 a la 14".

"Normalmente, cuando el hombro está fuera, en general ningún piloto se sube a la moto. Yo simplemente lo estoy intentando".

Viaje a Turquía para revisiones

Razgatlioglu admitió cierta preocupación después de sentir como si el hombro se le hubiera dislocado de nuevo durante la carrera del domingo.

El piloto de 29 años regresará el lunes a su casa en Turquía, donde los médicos le realizarán un estudio completo del hombro derecho para determinar si es necesaria una operación.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El sábado hice la clasificación, no fue tan malo. En la sprint, simplemente estaba luchando", explicó. "Pero en la carrera larga, la sensación cambió mucho en el hombro, porque cuando muevo un poco el hombro, siento como si ya estuviera fuera otra vez. Fue muy extraño.

"Ahora tenemos una semana libre. También voy a volver a Turquía el lunes. Me haré la resonancia magnética de inmediato para revisar el hombro. Espero no tener que operarme.

"Espero que el descanso sea suficiente para la próxima carrera. Creo que el próximo fin de semana volveré más fuerte que hoy. Pero ya veremos. Por ahora solo necesito descansar".

Razgatlioglu agregó que estaba frustrado por cómo se desarrolló el fin de semana, después de haber mostrado ritmo de top 15 en la práctica del viernes, cuando Yamaha parecía tener ventaja sobre su compatriota japonesa Honda.

"Estoy realmente triste por este fin de semana porque el viernes empezamos no tan mal", dijo. "Normalmente, voy mejorando cada día, pero después de la caída, cambió todo, porque no solo estoy pensando en la moto, también necesito gestionar mi hombro, y el fin de semana se fue,

"Empezamos realmente bien, pero al final, otra vez, es lo peor".

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