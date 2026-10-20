MotoGP GP de Australia
Toprak Razgatlioglu se pierde lo que resta de la temporada 2026 de MotoGP
Lesionado en el hombro tras una caída en el GP de Indonesia, Toprak Razgatlioglu deberá someterse a una operación. El piloto de Pramac se perderá el GP de Australia y las últimas rondas de la temporada.
Téha Courbon
Publicado: 20 oct 2026, 9:45
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Toprak Razgatlioglu no volverá a la pista antes del final de la temporada 2026 de MotoGP. Tras nuevos exámenes médicos realizados en Milán, el piloto turco será operado del hombro el lunes 26 de octubre, como consecuencia de su violenta caída durante el Gran Premio de Indonesia, en Mandalika.
El piloto de Pramac se había lesionado en un highside durante la prueba indonesia. Las últimas evaluaciones médicas confirmaron que los daños requerían una intervención quirúrgica para garantizar las mejores condiciones de recuperación.
De acuerdo con el principal interesado, la operación fue programada en Milán para el 26 de octubre. Razgatlioglu deberá luego concentrarse en su rehabilitación, lo que lo obliga a declararse baja para el Gran Premio de Australia, en Phillip Island, así como para las cuatro últimas rondas del campeonato 2026.
"Estoy extremadamente decepcionado por perderme el Gran Premio de Australia. Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos y un lugar donde viví momentos muy especiales a lo largo de mi carrera en Superbike. Tenía muchas ganas de tener la oportunidad de correr allí al mando de una MotoGP, lo que hace que esta situación sea aún más difícil de aceptar", explicó Toprak en una publicación de su equipo.
Augusto Fernández aparece como posible reemplazante
Para cubrir su ausencia, Yamaha prevé recurrir a su piloto de pruebas, Augusto Fernández, en las próximas carreras.
Esta lesión pone así fin de manera prematura a la primera campaña de Toprak Razgatlioglu en la categoría reina, cuando todavía quedan varias pruebas por disputarse antes del final de la temporada.
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