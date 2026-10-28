MotoGP GP de Malasia
Toprak Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras operarse el hombro lesionado
Toprak Razgatlioglu pasó por el quirófano para solucionar su lesión en el hombro derecho, consecuencia de la fuerte luxación que sufrió en Indonesia y que le ha apartado de la temporada de MotoGP.
Germán Garcia Casanova
Edited: 28 oct 2026, 12:16
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Toprak Razgatlioglu fue baja en el Gran Premio de Australia y lo será por el resto de la temporada, incluido el importante test programado en Valencia para el 1 de diciembre, primero completo con las motos bajo la nueva normativa de 2027.
El piloto turco se fue al suelo durante el FP2 del Gran Premio de Indonesia, sufriendo una fuerte luxación en el hombro derecho. Inicialmente, Toprak intentó seguir compitiendo después de que los médicos devolvieran el hombro luxado a su sitio, tomando parte en la clasificación y saliendo el domingo a carrera, sin embargo el fuerte dolor le llevó a bajarse de la moto y retirarse en Mandalika.
Pocos días después, Pramac-Yamaha comunicó la baja del piloto turco para el fin de semana de Australia y para el resto del año, con la finalidad de que pudiera pasar por el quirófano y recuperarse completamente para llegar al cien por cien al primer test de la pretemporada 2027 en Sepang, el próximo 31 de enero.
Este martes, Toprak subió a sus redes sociales un post con fotografías desde la cama del hospital tras su intervención, que se llevó a cabo en un centro médico especializado de Milán este pasado lunes y que corrió a cargo del eminente doctor Riccardo Minola, especialista en ortopedia y traumatología (centrada en afecciones de hombro, rodilla, cadera, codo, mano y pie), que aparece junto al turco en el post de instragram.
"A veces pueden suceder cosas inesperadas. Estoy pasando por un momento difícil porque por primera vez en mi carrera deportiva, he tenido que terminar una temporada antes del final", explica Toprak en su post.
"Ver las carreras en la televisión es una sensación muy extraña. Me operaron del hombro para poder volver más fuerte y ya he empezado la rehabilitación. Espero que volvamos a la moto lo antes posible", termina el turco, no sin antes agradecer "a la familia Yamaha, a mi equipo y a los médicos por su apoyo y trabajo. También me gustaría agradecer a todos por sus ánimos y por no dejarme solo con sus buenos deseos", zanja el post.
Triple campeón del mundo de SBK (2021, 2024 y 2025), Razgatlioglu debutó con 29 años esta temporada en MotoGP, cumpliendo los 30 el pasado 16 de octubre. En su primera aparición en la clase reina, las cosas no han ido como el turco esperaba, ya que las prestaciones de la Yamaha le han impedido poderse mostrar más competitivo.
Toprak seguirá la próxima temporada en el equipo Pramac contratado por Yamaha, con quien tiene un acuerdo hasta final de 2028, aunque con una cláusula de salida al final de la próxima temporada.
También lee:
MotoGPAumenta la frustración de Toprak Razgatlioglu en MotoGP: terminé la carrera “por respeto” a Yamaha
MotoGPToprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Germán Garcia Casanova
Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
1 d
Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía
"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi
MotoGP
MotoGP
GP de Australia
3 d
"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi
Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo
MotoGP
MotoGP
GP de Australia
3 d
Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo
More from
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu se pierde lo que resta de la temporada 2026 de MotoGP
MotoGP
MotoGP
GP de Australia
8 d
Toprak Razgatlioglu se pierde lo que resta de la temporada 2026 de MotoGP
Toprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"
MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
16 d
Toprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"
Aumenta la frustración de Toprak Razgatlioglu en MotoGP: terminé la carrera “por respeto” a Yamaha
MotoGP
MotoGP
GP de Austria
1 mo
Aumenta la frustración de Toprak Razgatlioglu en MotoGP: terminé la carrera “por respeto” a Yamaha
More from
Pramac
Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”
MotoGP
MotoGP
GP de Australia
3 d
Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”
Alex Rins dice que se ha "cagado en los pantalones" mientras Jack Miller le daba un paseo
MotoGP
MotoGP
GP de Japón
26 d
Alex Rins dice que se ha "cagado en los pantalones" mientras Jack Miller le daba un paseo
Jack Miller "avergonzado" tras ver cómo su ritmo en Austria caía hasta los "tiempos de la Bagger Cup"
MotoGP
MotoGP
GP de Austria
1 mo
Jack Miller "avergonzado" tras ver cómo su ritmo en Austria caía hasta los "tiempos de la Bagger Cup"
Últimas noticias
Toprak Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras operarse el hombro lesionado
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
Toprak Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras operarse el hombro lesionado
LN4 Fusion, de Lando Norris, estará en la parrilla de F2 para 2027
FIA F2
F2 FIA F2 1 h
LN4 Fusion, de Lando Norris, estará en la parrilla de F2 para 2027
La división de unidades de potencia de F1 de Audi nombra un CEO con pasado en Mercedes
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 1 h
La división de unidades de potencia de F1 de Audi nombra un CEO con pasado en Mercedes
Por qué Aston Martin y Red Bull fueron consultados por una asociación de motores en la F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Por qué Aston Martin y Red Bull fueron consultados por una asociación de motores en la F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete