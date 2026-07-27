Por qué los neumáticos son el gran dolor de cabeza de Toprak Razgatlioglu en MotoGP

Ha pasado la mitad del campeonato, y sigue siendo difícil obtener un balance totalmente entusiasta por parte de Toprak Razgatlioglu al término de los Grandes Premios. Sin llegar tampoco a lanzar críticas virulentas, el turco no deja de ser un competidor feroz que debe lidiar, como puede, con una transición que sabía complicada.

Finalmente se adaptó bastante rápido al campeonato y a sus reglas, e incluso demostró muy pronto en la temporada ser capaz de aprovechar las oportunidades que se le presentaban. También sabe mostrar cierta paciencia con la Yamaha, moto evidentemente la más débil de la parrilla en este momento. En cambio, un elemento técnico sigue molestándole, y son los neumáticos.

Él, que conoce sobre todo los Pirelli, no oculta que espera con impaciencia la llegada de la marca italiana a MotoGP la próxima temporada. Pero, mientras tanto, debe lidiar con unos neumáticos demasiado traicioneros para su gusto, que en cualquier caso no consigue entender por completo.

"Estoy empezando a entender los neumáticos y la moto, pero el mayor problema es que tenemos neumáticos diferentes en cada carrera", observaba tras el GP de Alemania, uno de sus Grandes Premios más difíciles hasta la fecha, cuando la gestión de los neumáticos fue un elemento central.

"Eso destruye mi motivación: me adapto a unos neumáticos y cuando llegamos a otro sitio, usamos un neumático completamente diferente, y vamos a tener buen agarre en un lado, pero nada en el otro", prosiguió el piloto turco, sorprendido por lo que considera una falta de estabilidad.

"Es muy difícil. Los demás conocen la pista, los neumáticos y saben cómo pilotar. Quizá sea más fácil para ellos, pero para mí es realmente un desastre. Nunca me habría esperado esto."

Progresar el viernes es una necesidad

En cuanto a su trabajo con la moto, Toprak Razgatlioglu se muestra más bien positivo, con la salvedad de que le cuesta llegar a los reglajes adecuados durante el primer día de entrenamientos en cada nuevo circuito.

"Ahora me he adaptado mucho mejor, pero sigo aprendiendo cosas. Me siento mejor cada fin de semana, porque progreso. Solo tenemos que mejorar nuestros viernes, porque empezamos muy mal", constató el piloto de Pramac Racing.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Salvo en Brasil, en un circuito que todos estaban descubriendo, Razgatlioglu nunca ha podido acceder directamente a la Q2 en función de sus tiempos del viernes, ni pasando por la Q1. Ahora bien, considera que encontrar sus reglajes más rápido le permitiría dar un mejor impulso a su fin de semana y, por tanto, tener más opciones de rendir en carrera.

"El viernes siempre es difícil para mí porque intento aprender y definir un set-up para mi moto, pero es muy complicado", admitió. "Lo único de lo que estoy contento es de que progresamos todo el tiempo en carrera. El ritmo mejora, hago carreras mucho mejores. En cambio, el viernes no estamos ahí."

"En carrera remontamos con mucha fuerza, pero es demasiado tarde. Estoy contento porque tenemos la velocidad, tenemos el ritmo, pero no lo mostramos realmente el viernes. Si progreso, si empezamos muy fuerte el viernes, entonces creo que podremos lograr resultados mucho mejores. Lo sé, y eso está bien porque me motiva."

Tres veces campeón del mundo de Superbike, Toprak Razgatlioglu es un piloto acostumbrado a estar delante y que dominó su especialidad durante años. Hoy, de vuelta al estatus de aprendiz, percibe los avances ya realizados, pero también siente que los neumáticos podrían seguir siendo un punto de bloqueo hasta la llegada de Pirelli.

"MotoGP es una moto diferente y unos neumáticos diferentes en comparación con Superbike. Durante muchos años corrí en Superbike y el viernes salía solo, hacía ocho, nueve, incluso diez vueltas, luego volvía [al box] y a veces hacía enseguida una simulación de carrera en la FP1."

"En Superbike lo tenía todo bajo control, pero en MotoGP no es así. Todavía no estoy ahí, pero voy llegando poco a poco. Sé que el año que viene cambiará mucho, pero este año sigue siendo bueno porque cada fin de semana mejoro un poco. Solo tenemos que progresar más el viernes. Si mejoramos nuestros viernes, eso lo cambiará todo."

Con Vincent Lalanne-Sicaud