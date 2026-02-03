Ir al contenido principal

Crónica de test
MotoGP

Test de Sepang de MotoGP: Marc Márquez lidera el Día 1 y Fabio Quartararo se cae

Marc Márquez retoma donde lo dejó mientras la pretemporada 2026 comenzó el martes en Sepang.

Rachit Thukral
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

La estrella de Ducati Marc Márquez encabezó la jornada inaugural del test oficial de pretemporada de MotoGP en Malasia, mientras que una caída dejó fuera de acción durante gran parte del día al piloto de Yamaha Fabio Quartararo.

Al subirse a una MotoGP por primera vez desde su incidente con Marco Bezzecchi en Indonesia en octubre que lo marginó de la parte final de la temporada, Márquez saltó a lo más alto de la tabla de tiempos con apenas 20 minutos por disputarse, al marcar un impresionante registro de 1m57.018s con su Ducati oficial.

Su esfuerzo final lo dejó con una ventaja de un cuarto de segundo sobre Fabio di Giannantonio, del VR46, quien acababa de tomar el liderazgo con una moto idéntica GP26.

El tercer lugar fue para el piloto de Tech3 KTM Maverick Viñales, quien finalmente quedó a solo 0.277s del ritmo tras un intento de último momento con la RC16 de especificación de fábrica.

El subcampeón del año pasado, Alex Márquez, lideró gran parte de la actividad del día para Gresini tras establecer un primer registro de referencia de 1m57.487s. Parecía que el español terminaría la jornada como el más rápido de todos, pero las mejoras tardías de su hermano mayor Marc, de di Giannantonio y de Viñales lo relegaron al cuarto puesto en el orden final.

Aprilia se destacó como el tercer fabricante más rápido en el primer día de pruebas, con Bezzecchi finalizando quinto sobre la RS-GP oficial, a medio segundo del vigente campeón de MotoGP Márquez.

Bezzecchi realizó una comparación directa entre las motos de Aprilia 2025 y 2026, mientras la marca de Noale evaluaba la aerodinámica y otros componentes nuevos en Sepang.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Luca Marini fue el mejor representante de Honda en sexto lugar, mientras que su compañero de equipo oficial Joan Mir no estuvo muy lejos en séptimo, en lo que fue un día sólido para la marca japonesa.

Muy cerca de ellos terminó el bicampeón de MotoGP Francesco Bagnaia, quien mejoró su tiempo por la tarde para finalizar octavo. Ducati estrenó un nuevo paquete aerodinámico en Sepang, con Bagnaia evaluando durante el día una moto completamente de fibra de carbono.

Quartararo sufrió una fuerte caída en la curva 5 durante la primera hora del test y tuvo que visitar el centro médico para controles preventivos.

El francés pudo retirarse por sus propios medios con solo “dolores” y regresó a pista más tarde por la tarde, marcando un mejor tiempo de 1m57.769s en la última hora para terminar noveno en la tabla de tiempos.

Quartararo fue seguido por su ex compañero de equipo Franco Morbidelli (VR46), ya que los cinco fabricantes terminaron con al menos una moto dentro del top 10.

Más allá del esfuerzo heroico de último momento de Viñales, KTM tuvo un día discreto en Sepang, con Enea Bastianini, Brad Binder y Pedro Acosta finalizando 12°, 13° y 15° respectivamente.

La batalla entre los dos debutantes de MotoGP estuvo encabezada por Diogo Moreira, de LCR Honda, quien superó al piloto de Yamaha Toprak Razgatlioglu por apenas dos décimas de segundo.

Moreira, sin embargo, fue uno de los varios pilotos que se cayeron por la mañana, yendo al suelo en la curva 5, el mismo lugar que atrapó a Quartararo.

Mientras tanto, el piloto de pruebas de Yamaha Andrea Dovizioso se detuvo en pista temprano en el día debido a un problema mecánico.

MotoGP - Test de Sepang - Día 1

Pos # piloto equipo tiempo mañana tiempo tarde dif.
1 93 M. Marquez Ducati Lenovo Team 1'58.774 1'57.018
2 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.770 1'57.274 0.256
3 12 M. Viñales Red Bull KTM Tech3 1'59.095 1'57.295 0.277
4 73 A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 1'57.487 1'58.169 0.469
5 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1'57.894 1'57.524 0.506
6 10 L. Marini Honda HRC Castrol 1'57.845 1'57.569 0.551
7 36 J. Mir Honda HRC Castrol 1'58.367 1'57.693 0.675
8 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team 1'59.244 1'57.720 0.702
9 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'59.886 1'57.869 0.851
10 21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.867 1'58.068 1.050
11 5 J. Zarco Castrol Honda LCR 1'58.571 1'58.140 1.122
12 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 1'59.539 1'58.161 1.143
13 33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 2'00.347 1'58.194 1.176
14 43 J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.252 1'58.424 1.234
15 37 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 1'58.313 1'59.608 1.295
16 42 A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'58.320 1'59.290 1.302
17 79 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team 1'59.588 1'58.613 1.595
18 25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team 1'58.878 1'58.659 1.641
19 11 D. Moreira Pro Honda LCR 1'58.682 1'59.488 1.664
20 7 T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.887 2'00.596 1.869
21 32 L. Savadori Aprilia Racing 1'58.908 1'59.144 1.890
22 4 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing 2'00.681 2'05.853 3.663
23 47 A. Fernandez Yamaha Factory Racing 2'01.054 4.036

