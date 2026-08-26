Tech3 firma a Luca Marini para las próximas dos temporadas de MotoGP

Luca Marini correrá las dos próximas temporadas con el Red Bull Tech3 Racing Team, la escudería privada propiedad de un grupo inversor encabezado por la estrella mediática de la F1 Guenther Steiner y que compite con maquinaria KTM desde 2019, después de dos décadas de fidelidad a Yamaha.

A diferencia de las dos últimas temporadas, en las que Enea Bastianini y Maverick Viñales han competido contratados directamente por el fabricante, a partir de 2027 la nueva propiedad de Tech3, que cambió de manos a finales de 2025, se hará cargo de negociar y contratar directamente a los corredores, siempre con el visto bueno de KTM que, aunque lo cobre, es quien pone las motos y el apoyo técnico.

Marini no estaba, ni de cerca, en el radar de Tech3 y KTM, pero en el pasado GP de Italia el agente del piloto mantuvo un primer acercamiento con Steiner, y durante el mes de junio Pit Beirer habló con el corredor, que impresionó al ex piloto de motocross tanto como al ex jefe del equipo Haas de F1, cerrándose un acuerdo que hoy se ha hecho público.

"Luca es un piloto al que hemos estado siguiendo de cerca y estamos encantados de darle la bienvenida a Tech3 a partir de 2027", explica Steiner en un comunicado. "Aporta una gran experiencia, pero también la mentalidad y el enfoque adecuados para lo que estamos construyendo aquí. 2027 supondrá un gran reinicio para MotoGP, por lo que contar con un piloto que pueda contribuir a nuestro progreso en esta nueva era será fundamental", añade.

Luca Marini pasará al equipo Red Bull KTM Tech 3 en el MotoGP 2027. Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Luca sabe cómo trabajar a este nivel en este deporte, ya sea colaborando con los ingenieros, desarrollando la moto o superando retos en circunstancias difíciles. Estamos iniciando una nueva y emocionante etapa con KTM, y creemos que Luca tiene la velocidad, la experiencia y la determinación necesarias para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", asegura el ex jefe de F1.

Marini, hermano de Valentino Rossi y miembro de la VR46 Riders Academy, accedió al campeonato del mundo en 2016, directamente en la clase de Moto2, categoría en la que estuvo cinco temporadas, hasta 2020, con un balance de seis victorias y 15 podios, logrando el subcampeonato en su último año.

En 2021, el espigado piloto de 1,85 dio el salto al VR46 Racing Team, satélite de Ducati, con el que estuvo tres temporadas, logrando en la tercera dos podios, en Austin (2º) y Qatar (3º), sus dos mejores resultados en la categoría reina.

En 2024, tras seducir a los jefes japoneses, dio el salto al equipo oficial Honda sustituyendo, nada menos, que a Marc Márquez, que hizo el camino inverso para irse a un equipo satélite Ducati, el Gresini Racing. En estos tres años en HRC, el mejor resultado de Marini ha sido el quinto puesto conseguido en Hungría 2025 y 2026, y en Indonesia 2025.

Una vez anunciado el fichaje de Marini, el equipo Tech3 está pendiente de dar a conocer quién será el compañero del corredor italiano la próxima temporada, aunque todo apunta a que el elegido es el piloto australiano Senna Agius, de 21 años, que compite este año en Moto2, donde figura tercero de la general con 61,5 puntos menos que el líder, Manu González, que era la otra opción que manejaba Tech3 pero que, al parecer, fue descartada pese a la formidable temporada que está protagonizando.