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Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati

A pesar de que la decisión de colgar el casco del diez veces campeón del mundo pone a Ducati en una situación complicada en el mercado de pilotos, el team manager de la Rossa dedicó unas palabras de comprensión al 10 veces campeón del mundo: "Es un shock, pero conocíamos bien su estado físico".

Matteo Nugnes

Publicado: 27 nov 2026, 16:50

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Ducati por ahora ha permanecido en silencio, casi al margen. El equipo estuvo presente al completo en la rueda de prensa que siguió al anuncio de la retirada de Marc Márquez al final de la temporada, pero por el momento ha dejado la escena al piloto que le ha regalado los dos últimos títulos de pilotos. Como era justo que fuese, visto que hablamos de un chico que hace solo cinco días escribió una página de la historia de este deporte, conquistando su décimo título mundial e igualando los ocho en la categoría reina de Giacomo Agostini.

Para la Casa de Borgo Panigale, sin embargo, sigue siendo una decisión que, por comprensible que sea, vistas las evidentes dificultades físicas del #93, representa sin duda un shock. Ducati, de hecho, se encuentra sin su hombre de referencia para entrar en la era de las 850cc y ahora tendrá que encontrar un sustituto a la altura para acompañar al astro naciente Pedro Acosta. Algo que no es en absoluto sencillo, visto que ya el tablero de la parrilla 2027 está completo, pero sobre todo que hablamos de tener que ocupar el lugar del campeón del mundo vigente.

Al inicio de la sesión vespertina del viernes del Gran Premio de Valencia, el team manager Davide Tardozzi atendió a los micrófonos de MotoGP.com y empezó por el aspecto emocional del asunto.

"El primero a quien se lo dijo fue Gigi (Dall'Igna), quien nos lo comunicó y finalmente vino el propio Marc a decírnoslo. Fue un shock nada menor, pero una vez que lo pensamos bien, nos dijimos: 'Ok, este chico, no el piloto, sino la persona en sí, ha tomado una decisión para su vida'. Sabemos perfectamente lo que ha hecho durante el año, porque conocíamos bien sus condiciones físicas", dijo Tardozzi.

"Sabemos que ha hecho algo increíble porque ganar el título este año fue una hazaña que solo Marc, en sus condiciones, podía llevar a cabo. Y al final, como amigos de Marc, debemos decir que ha tomado la decisión correcta. Es una pena recibir esta noticia en noviembre, pero al final debemos entender que esta es la mejor decisión para él".

"Éramos conscientes de su problema porque con nosotros siempre fue sincero al respecto y por eso sabemos que es la decisión correcta. Lo que hizo en la segunda parte de la temporada es algo que solo los campeones son capaces de lograr, o en cualquier caso este campeón en particular. Porque él es el campeón de toda una era del motociclismo", añadió.

En cuanto al futuro, en cambio, fue muy hermético sobre quién podrá ser el heredero de Marc en el equipo oficial. Los primeros nombres en los que se piensa son claramente Fermin Aldeguer y Nicolò Bulega, que por el momento para 2027 tienen contrato con VR46, que es el equipo factory supported de la marca boloñesa. El manager romañol, sin embargo, evitó cuidadosamente dar nombres.

"¿Su sustituto? Espero que lo sepáis pronto; de momento no lo sé y no puedo responder porque todavía estamos en la fase de evaluación de la situación. Gigi y Claudio Domenicali se reunirán para valorar algunas opciones y tomaremos una decisión en breve. Tenemos una mentalidad abierta y todo sigue siendo posible", concluyó.

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