Tardozzi advierte: "Márquez vale mucho más que sus primeras carreras"

Marc Márquez se ha mostrado impresionante en el último mes de competición que condujo al parón del campeonato; sin embargo, Davide Tardozzi considera que el español, que ha subido hasta la tercera posición de la clasificación general, vale más que lo que ha mostrado hasta ahora.

Su primera mitad de temporada se vio ampliamente perturbada por su condición física. Las lesiones en el pie y el hombro a mediados de la primavera marcaron un punto de inflexión, con una baja confirmada para la carrera principal de Le Mans y luego para todo el GP de Catalunya. Pero fueron sobre todo las secuelas de antiguas lesiones en el hombro derecho las que limitaron al campeón vigente.

Mientras el español lograba en Alemania su tercera victoria en cuatro Grandes Premios, Davide Tardozzi recordaba incansablemente que el campeón aún no está en su mejor forma. En cambio, el team manager italiano tenía muchas esperanzas puestas en el periodo de pausa que comenzaba.

"Está claro que Marc estaba mucho mejor el año pasado", admitía Davide Tardozzi a GPOne. "Lo que le ocurrió en Indonesia, luego su caída en Le Mans, que puso de manifiesto otro problema latente que pensábamos, erróneamente, que se había resuelto durante el invierno... Todo eso impactó enormemente en su inicio de campeonato."

Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que vale mucho más que las primeras carreras que hizo, y pienso que lo demostró en las cuatro últimas. En Países Bajos tuvo que conformarse [con un resultado secundario], pero en las otras tres ganó aunque todavía no está a punto físicamente. Lo repito e insisto. Considero que Marc tiene más valor y que eso no se discute."

"Creo que ahora está recuperando la confianza en la moto, pero el físico debe respaldarlo. Mientras su físico no lo apoye al 100%, tendremos a un Marc que no podrá ser supercompetitivo como lo era el año pasado."

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Tras una pausa dedicada al descanso, tanto físico como mental, y a un entrenamiento menos estresante, Marc Márquez volverá a subirse a la Ducati la próxima semana, en Silverstone. Será allí, y luego cuando afronte su circuito fetiche de MotorLand Aragón tras dos largas semanas adicionales de pausa, donde el español mostrará el nivel verdaderamente alcanzado después de esta nueva fase de recuperación a la que ha tenido que someterse.

Davide Tardozzi, que decía desconocer en el momento de irse de vacaciones si se verá a un Marc Márquez al 100% en la reanudación, no podía sin embargo ocultar su impaciencia por volver a verlo sobre la moto después de esta pausa que espera que sea beneficiosa.

"Está claro que, respecto a la situación actual–que conocemos bastante bien porque Marc y sus médicos han sido muy abiertos con nosotros y nos dicen exactamente qué está pasando y cuál es su condición–hay que esperar y comprobarlo en Silverstone", indicaba a Sky Sport MotoGP. "Después estará Aragón, otra de las pistas en las que Marc es especialmente bueno."

Los últimos Grandes Premios que precedieron al parón permitieron en cualquier caso a Marc Márquez recortar en parte una desventaja de 102 puntos en el campeonato. Ya está a solo 18 unidades del líder, y por tanto podría ponerse al mando por primera vez en la temporada si mantiene esta dinámica con las carreras del mes de agosto.

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