Suppo descarta presencia de Suzuki en el MotoGP 2023

Después del Gran Premio de España, Suzuki anunció la cancelación de su proyecto en MotoGP y confirmó su ausencia en el campeonato para 2023. Semanas más tarde del revuelo mediático que supuso el anuncio de su marcha, el equipo nipón aseguró durante una rueda de prensa en Assen, que "no existe ninguna posibilidad" de que Suzuki aparezca en la parrilla de la siguiente temporada.

Durante el encuentro mediático, el jefe de equipo de Suzuki, Livio Suppo, expresó, con contundencia, que no existe ninguna opción de que el fabricante participara como estructura en la categoría reina. Sin embargo, confirmó que se encuentra a la espera de las consecuencias a asumir por parte de Dorna.

"Suzuki ya confirmó oficialmente que no competirá el próximo año. Así que, lo que está en curso es la negociación con Dorna [respecto a la penalización pertinente], que es algo que no es mi trabajo. Pero", insistió, "repetimos que no existe posibilidad de que Suzuki esté aquí el año que viene".

La sorprendente partida de Suzuki truncó el futuro de Joan Mir y su compañero de equipo Alex Rins, además de dejar a todo un equipo de carreras sin trabajo para el próximo año. Ante esta situación, Suppo afirmó que ha estado trabajando para ayudar a encontrar una solución a este problema.

"Quiero agradecer a todo el personal del equipo, porque a pesar de las noticias, no se dieron por vencidos", expresó. "Mantuvieron un buen humor y por supuesto, estoy intentando ayudar al equipo a encontrar soluciones para el próximo año".

"Pero lo importante es que, aparte del impacto y el revuelo de las primeras horas [después del anuncio oficial], tuvieron una reacción muy correcta".

Ante esta situación, tanto Joan Mir como Álex Rins parecen estar listos para unirse a Honda en 2023, con Mir acompañando a Marc Márquez en el equipo de fábrica, y Rins está cerca de llegar a un acuerdo para unirse al equipo satélite de la fábrica en sustitución de Alex Márquez.