Stoner: "Decepcionante ver a Rossi denigrado a un equipo satélite"

El anuncio del fichaje de Fabio Quartararo para el equipo oficial y, en consecuencia, la exclusión de Valentino Rossi tras 15 temporadas defendiendo los colores de Yamaha es, posiblemente, una de las noticias más importantes de los últimos años en MotoGP.

Sin embargo, el calado de la maniobra se ha tratado de puntillas con un enfoque, incluso, positivo tras asegurar Yamaha que el italiano iba a contar, si así lo deseaba, con todo el apoyo de la fábrica si decidía seguir compitiendo en el equipo satélite Petronas.

La verdad se está demostrando muy diferente. Lin Jarvis, director del equipo, no se ha cansado de repetir que el fichaje de Rossi por Petronas dependía, en exclusiva, de los responsables del equipo con sede en Kuala Lumpur, y las negociaciones entre las partes están encalladas en lo referente al equipo de trabajo del italiano.

Son pocos los que se atreven a poner el dedo en la llaga y admitir abiertamente que la renovación de Maverick Viñales y el fichaje de Quartararo suponen, sin más, el despido de Rossi.

Quien sí lo ha hecho es el australiano Casey Stoner, exenemigo íntimo de Valentino, que considera que la herencia del #46 se va diluyendo a medida que dilata su retirada.

“No sé cómo piensa Valentino, es imposible saberlo. Pero creo que si se hubiera retirado antes habría dejado un legado que de alguna forma aún dejará. Pero ahora es mucho más vulnerable”, dijo Stoner en una entrevista televisada por FOX Asia.

Stoner opina también sobre la posibilidad de que Rossi acabe corriendo para el equipo Petronas.

“Es decepcionante ver denigrado a un equipo satélite a alguien por el que en su día cualquier escudería habría pagado una auténtica fortuna por tenerle”, apunta.

Rossi sólo ha podido subir dos veces al podio en sus últimas 28 carreras, un detalle que tampoco se le escapa a Stoner.

“Creo que Valentino aún tiene potencial para lograr grandes resultados e incluso pelear por conseguir alguna victoria, de eso no tengo ninguna duda. El talento no se pierde. Lo que es triste es no verle peleando por el podio tan a menudo como antes”.

El australiano también habló sobre Marc Márquez, contra el que nunca llegó a competir, y la recurrente pregunta de si le hubiera ganado.

“Siempre me hacen esta pregunta. ¿Creo que podría ganar a Marc? En algunas carreras, sí. Si lo han logrado Dovi, Jorge, Valentino y Dani, yo también puedo. Pero a lo largo de un campeonato, Marc ha adquirido una gran consistencia, especialmente en los últimos años. Ha trabajado y fortalecido mucho sus debilidades y se ha convertido en alguien muy complicado de vencer”, cierra el #27.

