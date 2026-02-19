Stoner cuestiona la salida de Phillip Island en medio del debate por Adelaide en MotoGP

Los rumores sobre un posible traslado del Gran Premio de Australia de MotoGP desde su actual escenario en Phillip Island, a Albert Park, en Melbourne, llevaban sonando con menor o mayor intensidad desde hace algunos meses, una propuesta que, sobre el papel, parecía carecer de toda lógica. Con el contrato del promotor local, la Australian Grand Prix Corporation, cumpliéndose a final de 2026, las autoridades del gobierno regional de Victoria prometieron la inversión para mejorar las instalaciones de Phillip Island que, durante diez años, se negaron a llevar a cabo, pese a los pedidos de MotoGP.

La noticia, aseguran, ha pillado por sorpresa a los políticos y al promotor local, que pensaba que las amenazas de Dorna, ahora rebautizada como 'MotoGP Sports Entertainment Group', no eran más que eso. Sin embargo, la dirección deportiva del campeonato ha trabajado con suma discreción asegurándose un reemplazo para Phillip Island, y este jueves por la mañana, madrugada en Europa, presentaba el nuevo trazado a pie de pista, en Adelaida, con las autoridades locales y Jack Miller, el único representante australiano en MotoGP, que daba su 'OK' a la supuesta seguridad del trazado urbano.

Han sido tres días frenéticos que han incendiado las redes sociales, con una amplia mayoría de aficionados al motociclismo poniendo el grito en el cielo por perder el icónico trazado australiano, pero, sin duda, la más impactante fue la de Casey Stoner. El australiano, desde que se retiró antes de tiempo en 2012, no ha dejado pasar ninguna oportunidad para decir la suya en cualquier tema relacionado con MotoGP, siempre en tono critico, y esta vez con más razón, no en vano logró ganar hasta en seis ocasiones consecutivas, entre 2007 y 2012.

"¡MotoGP eliminará Phillip Island del calendario! Uno de los circuitos de motociclismo más importantes del mundo, que ha dado lugar a algunas de las carreras más espectaculares y entretenidas que jamás hayamos visto, dará paso a una carrera en Adelaida, presumiblemente en un circuito urbano. ¿Por qué MotoGP eliminaría del calendario la que quizás sea su mejor pista? Les dejo a ustedes imaginar las razones", escribió el australiano el miércoles en su página de Instagram, cuando la noticia del cambio de sede del GP de Australia tomaba ya forma definitivamente.

Gardner culpa al gobierno local

Otro icono del motociclismo australiano, Wayne Gardner, campeón del mundo de 500cc en 1987 y que cuenta con un busto en su honor en Phillip Island, fijó su ira por la pérdida del gran premio de MotoGP en Phillip Island hacia los organizadores locales.

"Acabo de enterarme de la noticia, y la verdad es que no me sorprende. Esto ya se venía gestando desde hace años", dijo a ABC Radio.

"El gobierno de Victoria tiene reputación de ganar, perder, desaparecer, volver y volver a desaparecer, es algo intermitente. Es una decepción, nunca pensé que vería algo así después del éxito inicial", se quejaba el 'cocodrilo', ganador de las dos primeras ediciones del GP de Australia celebradas en Phillip Island (1989 y 1990), además de colaborar en el diseño de la pista.

Wayne Gardner en 1987, cuando fue campeón del mundo de 500cc/MotoG con una Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Estoy un poco triste y decepcionado, pero no me sorprenden las payasadas del gobierno victoriano y de AGP Corp", sube el tono Garner, afincado en Europa desde hace mucho años, que denunció que "tienen mi nombre en todas partes, lo cual es un honor, pero uno pensaría que me llevarían allí para hablar con la gente, pero simplemente están abusando de mi historia allí y no quieren pagar por ello", dijo antes de soltar: "que se metan la estatua por el culo", cuando le preguntaron si iba a recuperar el busto que hay en el circuito en honor a él.

Miller cree que Adelaida será seguro

Además de Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, y las autoridades locales, también estuvo en el acto de presentación del trazado de Adelaida, esta pasada madrugada, el piloto local Jack Miller.

"No habrá ninguna barrera de hormigón ni ningún airfence a una distancia que podamos tocar", explicó el piloto de Pramac, ataviado con un mono completamente negro. "Confío plenamente en Carlos [Ezpeleta] y en sus cálculos", añadió.

"Nos sentamos todos los viernes por la tarde en los grandes premios y tenemos una reunión con ellos, discutimos las consultas que tenemos, ya sea sobre la seguridad de la pista, el área de salida, la profundidad de la grava, la consistencia de las escapatorias, hasta literalmente el tamaño de las piedras. Tienen una increíble variedad de conocimientos sobre accidentes y el tiempo necesario para detenerse, y todos los datos de los sensores de fuerza G, con los monos. Son capaces de rastrear todo esto y todo está almacenado. En un accidente normal no hay preocupaciones de seguridad", expuso el piloto de Townsville, a 2.700 kilómetros al noroeste de Adelaida.

Dicho esto, Miller admitió que la parrilla de MotoGP iba a echar de menos la fluidez de Phillip Island, no así el clima de la zona y el precio a pagar para ir a ver las carreras hasta allí.

"Todos estarán profundamente decepcionados; Phillip Island ha sido uno de los circuitos favoritos durante mucho tiempo para los pilotos".

"Es triste, muy triste, pero estamos ante un proyecto extremadamente emocionante no solo para Adelaida o Australia del Sur, sino para Australia en general", dijo durante la presentación del nuevo trazado.

Jack Miller escucha con atención al primer ministro del gobierno de Australia del sur, Peter Malinauskas, junto a Carlos Ezpeleta, esta pasada noche en Adelaida Foto de: MotoGP

"No es ningún secreto que el clima en Phillip Island es impredecible. Ese viento viene del sur y enfría muy rápido, pero creo que aquí en Adelaida se disfruta mucho del calor australiano, sobre todo en noviembre. Será precioso", pronostico.

El australiano se alineó con los objetivos de MotoGP, de atraer un mayor número de fans al show. "Lo más importante para nosotros es conseguir que la gente venga a vernos", y puso el dedo en la llaga de uno de los handicaps de correr en el actual circuito.

"Llegar a Philip Island, por ejemplo, es una tarea difícil para el aficionado promedio. Como sabemos, los tiempos son cada vez más difíciles. Ir a Melbourne, alquilar un coche, trasladar a toda tu familia a la isla, alquilar una casa… cuesta más de seis mil o siete mil dólares. Lo sé porque mi familia lo hace año tras año. Es difícil para una familia joven salir y llevar a los niños a ver una carrera de motos", desveló. "Hablas con la gente y es más barato ir a Malasia, así de simple, porque el circuito está justo al lado del aeropuerto".

Miller cree que con una carrera urbana, los fans tendrán más posibilidades de asistir.

"Para tratar de atraer a esas personas que quieren venir, pero que no tienen los medios, cuando puedes venir a la ciudad, puedes caminar, puedes ver la pista de cerca y ver las carreras. Subirte a un avión y volver a casa. Y eso ayuda. A los australianos les encanta el motorsport y el deporte en general, así que el acceso que tendrán en Adelaida me parece fenomenal", zanjó Miller.