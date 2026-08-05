Stoner cree que Bagnaia "no fue bien tratado" por Ducati

Casey Stoner nunca ha escatimado apoyo a Pecco Bagnaia, cuyo talento siempre ha elogiado. Primer campeón del mundo de MotoGP con Ducati en 2007, el australiano disfrutó de la sucesión escrita por quien está acompañado por su antiguo ingeniero. Incluso le susurró directamente algunos consejos a Bagnaia y se permitió de vez en cuando una visita a su box para aportarle valiosas recomendaciones técnicas.

Hoy, Stoner ve con cierta amargura cómo termina el capítulo Ducati de la carrera de Bagnaia. Piloto profundamente ligado a la marca, el italiano es su mayor ganador en MotoGP (con 31 victorias, frente a 23 de Stoner) y habría soñado con seguir siempre asociado a ella. Sin embargo, la caída de sus resultados y la disponibilidad de otros talentos acabaron por convencer a Borgo Panigale de que se imponía un cambio, y será un dúo Márquez-Acosta el que ocupe el box rojo la próxima temporada.

"Lo siento mucho por Pecco", admite Casey Stoner en una entrevista para el sitio oficial de MotoGP, "porque está claro que ha tenido algunas dificultades en el último período."

Con compasión, el australiano repasa el desplome que sufrió Bagnaia la temporada pasada, con una GP25 que de repente le hizo perder lo que era la gran fortaleza de su pilotaje. Durante meses, se pudo debatir el grado de novedades que incluía la nueva moto respecto a la especificación 2024 que tanto gustaba a Bagnaia. El italiano también expresó mucho su perplejidad, ya que a veces conseguía mostrarse brillante, pero se hundía al fondo de la clasificación en la pista siguiente.

Pecco Bagnaia (Ducati Team) Photo de : Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Si la dirección de Ducati minimizó en repetidas ocasiones las diferencias entre la GP24 y la GP25, al estar ambas motos basadas en el mismo chasis y el mismo carenado, las dudas persistieron hasta el final del campeonato, y eso mientras Marc Márquez era el único capaz de llevar este modelo a lo más alto.

Desde fuera, veía que la moto no era la misma.

La situación se ha apaciguado algo hoy, con Bagnaia mostrándose más sólido aunque todavía lejos del nivel que tenía en 2024, Stoner no duda en afirmar que no cree en la explicación dada por el fabricante y prefiere depositar toda su confianza en el piloto.

"Todo el mundo perdió la fe en Pecco, decían que no hacía más que quejarse, que era la misma moto [que en 2024], bla, bla, bla. Pero desde fuera, veía que la moto no era la misma", afirma el australiano. "Es un piloto muy suave con todos los elementos y veía a la moto hacer cosas que no debería hacer."

"Teniendo en cuenta que Pecco es quien les dio su primer título después del mío, dos títulos seguidos y con un segundo puesto antes y después, que era el único piloto Ducati que realmente figuraba delante, de verdad que no ha sido bien tratado", lamenta Stoner, ahora impaciente por ver a Bagnaia unirse a Aprilia y relanzarse en un nuevo entorno.

"Estoy emocionado por ver qué le depara el futuro. Podrá encontrar una nueva motivación, y espero que una nueva familia en Aprilia, y volver a la zona en la que tenía confianza."