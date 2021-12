Stoner: "Las escapatorias de asfalto son lo peor que le pasó al motociclismo"

En un movimiento para mejorar la seguridad en el deporte motor, durante la última década la mayoría de los circuitos han sustituido la hierba, la grava y el césped artificial por las escapatorias de asfalto.

En 2021, el MotoGP instaló sensores en las zonas de salida de pista pintadas de verde, más allá de los bordillos del circuito, para vigilar los límites de la pista, mientras que los pilotos en las carreras sólo pueden sobrepasar los límites de la pista cuatro veces antes de ser sancionados.

Preguntado sobre cómo se puede mejorar la seguridad en las categorías inferiores del motociclismo tras los tres accidentes mortales ocurridos en 2021 y el aumento de la conducción peligrosa, especialmente en Moto3, Stoner afirma que la aplicación de las normas ha sido un problema.

Pero cree que el mayor contribuyente a la caída de los niveles de conducción es el hecho de que los pilotos "ya no tienen miedo" en el combate debido a las salidas de pista de asfalto que bordean las curvas ahora.

"Creo que el apoyo tiene que venir más de la dirección de carrera", comenzó Stoner.

"Creo que tiene que haber un poco más de claridad o decisiones definitivas sobre el pilotaje y cosas así, porque no ha habido problemas durante muchos años".

"Y ahora hay todo este margen de maniobra, ya no hay borde de la pista. Simplemente sigue avanzando y está limitado por un poco de pintura verde".

"Creo que no ayuda a la situación, la gente ya no tiene miedo porque no hay borde de la pista, mientras que antes, cuando era hierba verde, todo el mundo tenía que controlarse".

"Ahora es como 'oye, lo voy a reventar y no importa si me salgo de la pista porque hay mucha pista allí'".

"Así que creo que todo el mundo tiene que aprender a tener un poco más de respeto por los demás".

Casey Stoner Photo by: Dorna

"No creo que sean sólo los jóvenes los que lo provocan. He visto a muchos corredores más maduros y con más experiencia que siguen haciendo cosas similares".

"Creo que todo se debe a que las sanciones y los castigos no son lo suficientemente duros y no son lo suficientemente claros y definitivos".

"Así que, si hay mucho más de eso, todo el mundo va a ser un poco más reservado".

"Pero para mí, lo peor que le ha pasado al motociclismo es toda esa salida de pista extra".

"Ahora no hay límite en la pista, no hay límite y creo que es muy difícil contener a todo el mundo dentro".

Stoner se retiró de MotoGP en 2012 y se subió por última vez a una moto de MotoGP en 2018, en su último año como piloto probador de Ducati.