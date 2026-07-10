El director general de Tech3, Guenther Steiner, afirma que se mantiene "felizmente al margen" de la disputa contractual en curso entre Maverick Viñales y KTM, e insiste en que el asunto no tiene nada que ver ni con él ni con su equipo.

Viñales causó revuelo el jueves, antes del Gran Premio de Alemania, al afirmar que KTM le había ofrecido un nuevo contrato para 2027, que él firmó posteriormente, solo para que, unas semanas más tarde, le comunicaran que ya no era válido.

Esto se produjo tras los comentarios previos del diez veces ganador de Grandes Premios, en los que criticó duramente la forma en que el fabricante austriaco había gestionado su situación contractual y la falta de confianza que había mostrado en su recuperación de las lesiones.

Aunque Viñales compite para Tech3, tanto él como su compañero de equipo, Enea Bastianini, tienen contrato directo con la marca, y ambos acuerdos se firmaron mucho antes de que el consorcio de Steiner se hiciera cargo de la escudería francesa.

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 nunca ha visto con buenos ojos que Viñales culpara públicamente a KTM de quedarse sin asiento el año que viene, y afirmó que la disputa es estrictamente entre el piloto y el fabricante.

"No tengo nada que ver con su contrato. Es un contrato de KTM", subrayó. "Tengo opiniones, pero no puedo pronunciarme al respecto. Normalmente no leo muchos artículos, porque entonces tu forma de pensar se ve influenciada, pero vi los titulares y me dije: “Espero no estar metido en medio de esto, porque no tiene nada que ver conmigo personalmente ni con Tech3”.

"No tiene nada que ver conmigo, porque es un contrato entre Maverick y KTM, y no sé qué se ha hecho. Si la gente me contara lo que han hecho, tendría que comprobar si es cierto o no, pero esa no es mi función.

"Me mantengo felizmente al margen de eso. Ya tengo bastante con lo mío, para ser sincero. Así que dejo que ellos lo resuelvan porque, sinceramente, no conozco su contrato. Nunca lo he visto, ya sabes, y, por cierto, no quiero verlo, porque, de nuevo, es como si o bien formas parte de ello o no, y yo no lo hago".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Viñales se le ofreció inicialmente dar el salto al equipo oficial para 2027, pero su bajo rendimiento al inicio de la temporada, debido a las secuelas de una lesión anterior, llevó a KTM a reconsiderar sus planes.

La marca de Mattighofen anunció recientemente que ha fichado a Álex Márquez y Fabio di Giannantonio, procedentes de Ducati, mientras que Tech3 se propone ahora formar una pareja con Luca Marini, de Honda, y un piloto procedente de Moto2 para el inicio de la era de las 850 cc en MotoGP.

Viñales ya había admitido que sus posibilidades de permanecer en MotoGP el año que viene eran prácticamente nulas, citando la decisión de KTM de dejarlo fuera de la primera prueba oficial de 850 cc celebrada en Brno el mes pasado.

Steiner también sugirió que la relación entre Viñales y KTM podría ser ya irreparable.

"De alguna manera, dada la situación que acabamos de comentar, es muy difícil arreglarla porque no es una buena situación", añadió. "Si os enfrentáis en la prensa, ya sabes…

"Así que, al fin y al cabo, seguiremos trabajando con KTM en el futuro, por lo que tenemos que hacer algo que también le haga sentir a él a gusto, y no creo que se sienta a gusto en este equipo.

"Pero por el momento, como he dicho, estamos hablando con varios pilotos y aún no hemos tomado una decisión".

Steiner sobre las posibilidades de Marini en Tech3

Luca Marini, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque tanto Viñales como Bastianini están actualmente bajo contrato con KTM, Steiner reveló que Tech3 contratará directamente a sus pilotos para 2027, lo que dará al equipo un mayor control sobre su alineación.

"Serán contratos con Tech3", afirmó. "Eso era cosa del pasado, porque cuando nos hicimos cargo de la empresa este año, los contratos ya estaban firmados, pero de cara al futuro, seguiremos nuestro propio camino".

Steiner admitió que Marini encajaría bien en Tech3, ya que se ha labrado una sólida reputación en HRC por sus conocimientos técnicos, pero negó que el equipo ya lo haya fichado para el año que viene.

"He hablado con algunos pilotos porque quiero conocerlos, por si se unen al equipo, ya que no solo se contrata a alguien que conduce una moto, sino a una persona que debe formar parte del equipo y que también tiene que encajar en él", explicó.

"Así que me reuní con algunas personas. No conocía a Luca de antes y creo que es un chico con mucho talento; obviamente, tiene mucha experiencia y quizá pueda ayudarnos a mejorar, pero aún no hemos tomado la decisión definitiva, para que quede claro qué es lo que vamos a hacer".