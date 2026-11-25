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Las seis claves con las que Marc Márquez superó a Aprilia para conquistar el título de MotoGP 2026

Márquez tuvo que dar lo mejor de sí en 2026 para derrotar a las Aprilia, aunque finalmente se aseguró el título con una fecha de anticipación.

Rachit Thukral

Publicado: 25 nov 2026, 19:05

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Para un piloto que siempre pudo ganar por velocidad pura, Marc Márquez tuvo que volverse creativo tanto dentro como fuera de la pista para compensar sus limitaciones físicas en MotoGP este año.

Ganar el título de MotoGP 2026 obligó a la estrella de Ducati a volverse más estratégico que nunca, tanto en la manera de afrontar los fines de semana de carrera como en cómo se manejó fuera de la pista.

Esta búsqueda continua de superación personal lo ayudó a revertir una desventaja de 102 puntos y reforzó su posición como el mejor piloto de motociclismo de todos los tiempos.

Estas son seis maneras en las que Marc Márquez superó al dúo de Aprilia formado por Jorge Martín y Marco Bezzecchi para quedarse con el título de 2026

Éxito en los sprints

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez infligió el mayor daño a sus rivales los sábados. Aunque Bezzecchi lo ha superado en puntos en las carreras de distancia completa este año, con el piloto de Aprilia acumulando ahora la misma cantidad de victorias dominicales, Márquez arrasó por completo a la competencia en los sprints, con 10 triunfos.

A lo largo de las 21 rondas disputadas hasta ahora este año, Márquez ha sumado 164 puntos en carreras sprint, 40 más que Martín, quien también es considerado un especialista en este formato. Su ventaja sobre Bezzecchi fue aún más considerable, de 72 puntos. De hecho, antes de que Bezzecchi finalmente lograra imponerse en Portimao, Márquez había conseguido más del doble de puntos que él los sábados.

Lo que hizo esto aún más impresionante fue la variedad de circunstancias en las que consiguió algunas de esas victorias. Sus primeros éxitos en Goiania y Jerez llegaron cuando claramente sufría con su hombro derecho. Más adelante en el año, derrotó a Aprilia en circuitos que claramente se adaptaban a la RS-GP, incluidos Misano, Mandalika y Phillip Island. Hubo factores que contribuyeron a cada una de esas cinco victorias, pero Márquez siempre estuvo en posición de aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara.

Al sumar puntos importantes de manera constante los sábados, Márquez a menudo dejaba a Bezzecchi y Martín obligados a remontar los domingos. Incluso cuando Aprilia se recuperaba de un sprint complicado, el español ya se había dado la ventaja para el conjunto del fin de semana.

Salidas de carrera rápidas

Start action

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez ha clasificado en la pole position solo cuatro veces este año. De hecho, Ducati ha logrado apenas tres poles en los últimos 13 fines de semana. Aun así, Márquez compensó con creces la relativa falta de ritmo a una vuelta de la GP26 con algunas salidas muy rápidas, colocándose en posición de controlar la carrera desde la primera vuelta.

Durante los fines de semana de Aragón y Misano, Márquez hizo la misma maniobra sobre Bezzecchi en la salida y luego utilizó la posición en pista para marcar el ritmo. Bezzecchi era claramente el más rápido de los dos en el sprint de Misano y, aun así, fue Márquez quien terminó imponiéndose.

Apenas un día después, en el GP de San Marino, Bezzecchi se esforzó demasiado por mantenerse delante de Márquez y se cayó en la primera vuelta, regalándole a este último 25 puntos.

Destreza bajo la lluvia

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia tuvo la moto más rápida en promedio durante la temporada 2026 de MotoGP. Pero cuando el clima empeoraba, Márquez a menudo tenía una clara ventaja sobre Bezzecchi y Martín.

Su victoria en el sprint de Jerez se debió en parte a la fortuna, pero cuando la lluvia llegó a Phillip Island el sábado por la mañana, aprovechó al máximo las condiciones para lograr la pole position por casi 1s5. Si se hubiera mantenido seco, los pilotos de Aprilia casi con seguridad habrían clasificado por delante de él y luego probablemente lo habrían derrotado en la lucha por la victoria en el sprint. En cambio, Márquez se marchó con la puntuación máxima de 12 puntos del recortado fin de semana del GP de Australia.

Juegos mentales y desestabilización de la competencia

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dadas sus limitaciones físicas y la magnitud de la desventaja que enfrentaba, Márquez sabía que revertir una diferencia de 102 puntos no dependía completamente de él. Por eso buscó poner bajo presión a sus rivales tanto dentro como fuera de la pista.

El comentario "No necesito órdenes de equipo si soy rápido" en Phillip Island fue quizá el ejemplo más claro de Márquez utilizando la guerra psicológica contra Aprilia, y durante todo el año siguió encontrando maneras de incomodar a sus rivales.

La agresividad de Márquez en los sprints y sus rápidas salidas ya creaban problemas para sus rivales, pero también sabía que Aprilia ya estaba bajo presión para aprovechar lo que podía ser una rara oportunidad de ganar el campeonato antes de los cambios reglamentarios de 2027. Al repetir una y otra vez que su vida no iba a cambiar si ganaba el título de 2026, Márquez reforzó la idea de que era el campeonato de Aprilia para perder.

Cometer menos errores

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Incluso tan recientemente como en 2026, Márquez se caía desde posiciones de liderazgo y cometía errores impropios de un múltiple campeón del mundo. Pero después de regresar de su lesión en Mugello, Márquez cambió su enfoque y aprendió a ir sobre seguro. En fines de semana como Silverstone, sabía que conformarse con el séptimo lugar era mejor que terminar en el suelo.

Así, mientras Bezzecchi y Martín cedían puntos con regularidad, Márquez generalmente no dejaba nada sobre la mesa. Se volvió cada vez más raro verlo irse largo en las carreras, y mucho menos caerse desde una posición de puntos. Cuando se caía, era más a menudo en prácticas o clasificación que en las carreras en sí.

Fue notable que el error en el sprint de Portimao marcara su primer abandono en una carrera esta temporada desde el accidente en Le Mans que le dejó una fractura en el pie y lo llevó a adelantar su cirugía de hombro.

Determinación y concentración

Marc Márquez

Márquez también se volvió cada vez más enfocado a medida que avanzó la temporada, eliminando distracciones tanto durante los fines de semana de carrera como fuera de la pista. Esto llegó al punto de reducir drásticamente el tiempo que pasaba en redes sociales.

El español tenía un solo objetivo esta temporada, y estaba tan concentrado que casi parecía que ya no disfrutaba pilotar la moto.

Ese enfoque se extendió a la manera en que gestionaba su energía en el circuito. Márquez a menudo optó por no celebrar sus victorias en los sprints, prefiriendo conservar sus reservas físicas y emocionales para el domingo. La idea era que esos cambios tan drásticos de ánimo le pasarían factura a sus niveles de energía y lo dejarían más expuesto los domingos, cuando físicamente estaba en su punto más bajo del fin de semana.

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