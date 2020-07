Por qué la segunda carrera de MotoGP 2020 se llama GP de Andalucía

El coronavirus puso en jaque todos los calendarios del motorsport, y MotoGP no fue ajeno a ello. Con el riesgo de contagios masivos, para poder tener campeonato, Dorna y la FIM decidieron formar un calendario con un número reducido de sedes (y de países) y hacer dos carreras en varios circuitos. El de Jerez, tras el GP de España, acoge el GP de Andalucía.

¿Por qué MotoGP corre dos veces en el mismo circuito en 2020?

La pandemia de COVID-19 trajo consigo numerosas restricciones de viaje, lo que provocó que se cancelaran varios grandes premios. Además, una de las medidas para evitar rebrotes es hacer las carreras a puerta cerrada, sin público, y eso no interesa a todos los organizadores.

Con la idea de reducir los viajes y evitar que posibles casos de coronavirus se expandan, MotoGP formó un calendario de (de momento) 13 carreras, donde más de la mitad (siete) son en el mismo país, España.

Corriendo dos veces en el mismo circuito se consigue que haya menos movimiento del personal de la categoría y los equipos y así los protagonistas del campeonato, que pasan test de coronavirus con frecuencia, estén ciertamente controlados. El resumen es fácil: cuantos menos lugares se visiten, menos riesgo de contagio hay.

¿Qué es Andalucía?

Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas en las que se divide España. Al sur del país, esa región de enorme riqueza histórica y cultural está compuesta a su vez por ocho provincias, entre las que está la de Cádiz, que cuenta a su vez con la ciudad de Jerez. En Jerez está el circuito Ángel Nieto, sede del GP de Andalucía.

¿Por qué se llama Gran Premio de Andalucía?

No puede haber dos carreras llamadas igual en el calendario de MotoGP, y por lo tanto no pueden existir dos GP de España. Por esa razón las demás carreras en nuestro país tienen su propio nombre, GP de Aragón, GP de Catalunya, GP de Valencia...

Jerez es la sede del GP de España, pero su segunda carrera tenía que tener otra denominación, y los organizadores decidieron homenajear a su comunidad y a su vez darle publicidad como genial destino de vacaciones.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, fue el gran valedor de que Jerez abriera la temporada con dos carreras. La negociación con la alcaldesa de Jerez (Mamen Sánchez) fue sencilla, aunque ella quería dos grandes premios con público.

Solicitó un encuentro con Ezpeleta y con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para analizar la posibilidad de tener aficionados en las gradas, pero finalmente tuvo que desistir.

El circuito de Jerez, además, acogerá la cita del mundial de superbikes (WorldSBK) 2020, que se celebra allí el 2 de agosto.

¿MotoGP correrá dos veces en otras pistas?

Además de en Jerez, MotoGP tiene programadas dos carreras en otros tres circuitos. El Red Bull Ring, como en Fórmula 1, acogerá el GP de Austria y el GP de Estiria, planeados para mediados de agosto (el 16 y el 23). Luego, en septiembre Misano será la sede del GP de San Marino y el GP de Emilia-Romagna, otro de los nombres que también se estrenan este año. Y por último, Motorland Aragón también será un circuito con dos carreras, el GP de Aragón y el GP de Teruel. ¡Que este año, en MotoGP, existe!

¿Habrá algo diferente respecto al Gran Premio de España en Jerez?

No, la organización del GP de Andalucía será exactamente igual que el de Andalucía, con las mismas medidas y el mismo formato. Solo cambiarán los protagonistas, ya que desgraciadamente Marc Márquez no podrá disputar la carrera tras su lesión en la primera cita del año. Honda no le sustituirá.

GALERÍA: Las fotos del GP de España de MotoGP