Rossi: Yamaha trabaja arduamente con el problema del motor

Los pilotos de Yamaha viven un momento dulce a nivel de resultados, ganando carreras, sumando podios y liderando el Mundial, pero tanto Maverick Viñales como Valentino Rossi han tenido ya que retirar uno de sus motores de la dotación de cinco para este año, y el italiano vio como su moto se paraba en la primera carrera del curso, en Jerez, teniendo que abandonar.

Con dos carreras disputadas, de momento esos problemas se han extendido a la Yamaha de Franco Morbidelli, no así a la de Fabio Quartararo que suma dos victorias y lidera con solvencia el campeonato.

“En Yamaha están trabajando muy arduamente para entender el problema, ahora solo cabe esperar que se subsane. No creo que sea un problema con el motor que persista con el cambio de circuito, en Jerez hacía mucho calor, aquí y en Austria hará más frío y será más fácil para nosotros y la moto”, explicaba Valentino este jueves en la rueda de prensa previa del Gran Premio de la República Checa.

“El pasado de Jerez fue un fin de semana importante y ahora aquí es otro momento importante, me encanta Brno. En la última carrera cambiamos algo que me aportó mejores sensaciones y disfruté mucho sobre la moto. Veremos si en un circuito diferente podemos ser fuertes también. En los últimos años hemos sufrido aquí, es importante ver si podemos ir rápido en un circuito diferente”, valoró el italiano.

Una de las claves de la mejora en el GP de Andalucía se la atribuye Rossi a su nuevo jefe de mecánicos, el español David Muñoz.

“El verano del año pasado vimos que necesitábamos algo diferente y cambiamos al jefe de mecánicos, quisimos apostar por uno joven de Moto2, sin experiencia en MotoGP pero me gustaba su enfoque, ya que trabajaba en nuestro equipo del VR46. Me siento muy bien, me puede enseñar muchísimo, tiene otra forma de trabajar en la moto pero necesitamos tiempo para mejorar y que él entienda que es lo que necesito yo. En las próximas carreras veremos si estamos en el buen camino”.

“Me siento muy bien con David, es muy distinto, es un jefe de mecánicos muy joven, hay una buena generación, una buena cantera que viene principalmente desde España, muchos del equipo Pons, que cuentan con una buena experiencia en temas de setting. Es una persona muy calmada en su enfoque, muy optimista y contar con este tipo de apoyo en el box es muy importante”, remarca.

Tras su podio en Jerez, el primero desde Austin 2019, los objetivos de Rossi suben en ambición para este año.

“La situación ha cambiado en muy poco tiempo. Tras la primera carrera, las sensaciones eran muy negativas, pero tras la segunda es normal que puedas pensar que paso a paso puedas llegar a los puestos más altos. El objetivo es estar primero en el top 5, luego en el 3 y estamos abiertos a luchar por los resultados”.

Un tema de actualidad es que Andrea Dovizioso sigue sin renovar por Ducati, y le preguntaron por ello.

“No diría nada, en boca cerrada… a veces por lo que hemos visto en el pasado, es difícil la relación que se forja en Ducati con los pilotos. A mí no me resultó fácil cuando estuve allí, por eso no han conseguido cerrar el contrato, pero espero que sigan juntos porque siempre han ido fuertes en los últimos años”.

Al hilo del accidente doméstico que ha sufrido Marc Márquez, le recordaron que él tuvo uno también hace unos años.

“No me acuerdo de mi accidente (se lo recuerdan) ¡ah! Sí, fue en 2009 me caí sobre una mesa de cristal, explotó y me tuvieron que poner puntos en el dedo y en el pie, fue muy doloroso. Hay que tener cuidado, hasta en casa hay peligros”.

También se ha hablado de un supuesto interés de Ducati por su hermano, Luca Marini.

“No conozco el tema, lo importante para él es luchar el campeonato de Moto2 y espero que tenga una buena oportunidad de cara al año que viene en MotoGP”.

En el mundo del motorsport se están destapando los primeros casos de Covid-19, y le preguntaron a Rossi por el protocolo en MotoGP.

“El protocolo para nosotros es el normal, estamos preocupados por las noticias de Sergio Pérez, parece que fue a México para ver a su madre y allí la situación está mal y por ello ha tenido que saltarse dos grandes premios. Honestamente no salgo mucho de casa, no veo a mucha gente, solo a mi novia, a mi madre y a los chicos de la academia. Hacemos controles y nos cuidamos, ahora la situación en Italia está mucho mejor”.

Durante la conferencia de prensa le recordaron a Quartararo que podía batir un récord este fin de semana, pero el francés aseguró que esos temas no le interesan. Rossi está a un podio de los 200 en categoría reina.

“Antes me iba riendo con Fabio, cuando eres joven las estadísticas no te importan, te empiezan a importar cuando eres viejo. Yo no estoy aquí para conseguir récords, solo me gusta competir y pilotar la moto, eso es obvio, pero te vas dando cuenta que los récords son importantes con el tiempo y es algo que queda ahí”, zanjó el #46.

