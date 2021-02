Rossi dice que en el regreso de Márquez se saltaron todas las normas

El astro italiano se prepara para afrontar su 22ª temporada en la máxima categoría del Mundial de motociclismo y a una semana de cumplir los 42 años, sigue aspirando a convertirse, por décima vez, en campeón del mundo.

En una entrevista con el Corriere della Sera, Valentino Rossi habla de su archirival Marc Márquez, de la lesión, de su vuelta precipitada en el Gran Premio de España y cómo actuó Dorna en toda esa maniobra.

“El error fue querer volver a correr demasiado pronto nada más salir de la operación, y no entiendo como permitieron que ocurriera”, expone Rossi en la conversación.

Valentino recuerda al fundador y anterior responsable médico del Mundial, el doctor Claudio Costa.

“Vamos a ver: el doctor Costa fue un pionero. Revolucionó los tratamientos y redujo los tiempos de inmovilización. Entonces, después de aquel regreso rapidísimo de Lorenzo en Assen, en 2013, Dorna introdujo unas normas para evitar correr riesgos excesivos. Con la vuelta de Márquez se saltaron todos de golpe, seguramente como nunca antes”, denuncia.

Una lesión que dejó a Márquez fuera toda la temporada 2020 y que deja en incógnita su reaparición este año desde el inicio, lo que da pie a preguntarle a Rossi si es bueno saber que el de Cervera no está.

“Aaaaah… aquí se necesita una respuesta diplomática: lamento que no pueda correr. Si se cura, algo que de momento nadie sabe, solo él, volverá fuerte como antes. Pero Márquez no ha sido el adversario más fuerte con el que me he enfrentado”, apostilla.

Y en este punto es donde vuelven a surgir los fantasmas de 2015, cuando Rossi y su entorno acusaron a Márquez de ayudar a Jorge Lorenzo, evitando de este modo que el italiano fuera campeón del mundo. Algo que el #46 sigue sin perdonar.

“Imposible. Aquello que me hizo no se lo puedo perdonar. Cuando pienso en aquellos días tengo las mismas sensaciones que entonces, y han pasado seis años. Me parece difícil que algún día puedan cambiar”, zanja.

