Rossi recuerda uno de sus peores accidentes: tenía miedo

La nueva chicane de MotoGP pretende mejorar significativamente la seguridad en el circuito de Spielberg. Esto desactivará la curva ultrarrápida a la izquierda desde la curva 2 hasta la aproximación a la curva 3. Se trata de una reacción al grave accidente ocurrido en el Gran Premio de Austria en 2020.

En la novena vuelta, Johann Zarco y Franco Morbidelli entraron en contacto en la aproximación a la curva 3. Ambos se estrellaron. Las motos volaron a gran velocidad por la zona de salida de pista hacia la curva 3.

Allí, los primeros corredores ya estaban doblando la curva. Las dos motos que volaban no alcanzaron a los entonces pilotos de Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi, sólo por un milagro. El accidente podría haber acabado en una gran tragedia.

“Me hizo pensar", admite Rossi en una entrevista con il Giornale.it. "Era consciente de ello, pero eso fue la prueba de que en las carreras no basta con tener cuidado. Si estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, entonces estás jodido".

"Sí, fue un momento difícil. Pero no he dicho que lo deje por eso. En cambio, en esas semanas, decidí hacer una temporada más. Pero fue un accidente realmente aterrador. Tenía miedo”.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero la moto de Zarco estaba relativamente lejos. Oí cómo se rompía su moto. En la televisión, todo parece un poco atenuado. El sonido y la potencia con la que la moto se lanzó sobre Viñales me asustó mucho".

"Pero la moto de Morbidelli que me ha cortado era el verdadero peligro para mí. No lo he visto en absoluto. Tuve la sensación de que era una sombra, pero la velocidad con la que pasó por delante de mí fue gigantesca".

"Entonces te dices a ti mismo: '¿Merece la pena? Volví a los boxes muy asustado y vi a mis mecánicos. Recuerdo a uno de ellos, Alex, muy claramente. Le dije: 'Vamos, estaba a tres o cuatro metros'".

"Pero me dijo: '¿Has visto la otra moto que te ha pasado? Y yo dije: "¿Qué otra moto?"", recuerda Rossi quien sabe que tuvo mucha suerte: "Sí, entonces jugué con el comodín".