Rossi: "Hoy me volví a divertir"

Después de muchas carreras sufriendo y rodando en tierra de nadie, el italiano consiguió volver a subirse al podio, algo que no conseguía desde el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado, hace más de un año.

Según ha ido declarando desde entonces, el principal motivo de esa sequía hay que buscarlo en el sobrecalentamiento de la goma trasera, algo de lo que se queja desde hace mucho tiempo.

Tras sustituir a Silvano Galbusera, su ingeniero de pista de los últimos años, por David Muñoz, un técnico llegado de su academia de jóvenes pilotos, Il Dottore pidió tiempo para que el engranaje encajara. El podio en el trazado andaluz puede significar la luz al final de un túnel que parecía inacabable.

Rossi, que el año que viene dejará la escudería oficial para correr en el equipo satélite patrocinado por Petronas, dejó claro tras celebrar el tercer puesto que no le ha sido fácil convencer a los ingenieros japoneses de que su recuperación pasaba irremediablemente por modificar la moto. Por alejarla de la puesta a punto que emplean Fabio Quartararo, Maverick Viñales e incluso Franco Morbidelli.

“Hemos tenido que luchar mucho con Yamaha para que nos dejaran modificar la moto. El fin de semana pasado corrí con una que no me la sentía mía. En curva me era muy incómodo llevarla”, desveló Rossi.

“Es duro, porque a veces surgen problemas por cuestiones políticas. Pero visto que estoy aquí y que seguiré el año que viene [en el equipo Petronas], es necesario que crean en mí y que trabajemos juntos. Soy un corredor que cuando me bajo de la moto doy indicaciones muy precisas. Pero tuvimos que pelear cuatro días para que Yamaha nos dejara probar lo que queríamos”, añadió el de Tavullia, a quien no se le olvida lo mal que lo pasó hace solo una semana, en la primera parada del calendario.

“Las sensaciones de la primera carrera eran tan malas que no podrían ser verdad. Puedo ser viejo y puede haber pilotos que vayan más rápido, pero aquello no podía ser verdad. En esas circunstancias es cuando empiezas a pensar que tienes 40 años y que llevas 25 corriendo”, relató el #46. “Esta decisión [el cambio en la puesta a punto] tenía que haber llegado antes, porque hoy me volví a divertir. Me bastaron tres vueltas para que las sensaciones de siempre volvieran”, finalizó Rossi.

Las fotos de Valentino Rossi en el GP de Andalucía:

