Rossi firmará únicamente para 2021 con Petronas

El fichaje de Valentino Rossi por el equipo Petronas se está alargando de forma sorprendente, sobre todo porque extraña que habiendo decidido ya el corredor italiano seguir un año más, se siga dilatando la firma del contrato.

La clave, según desveló este jueves en Barcelona el propio Valentino, ha sido la confección de su equipo dentro de la estructura malasia, y la duración del acuerdo, que será por solo una temporada, y no 1+1 año, como se había hablado al principio.

"Como dije la semana pasada, intentamos cerrar el acuerdo durante el fin de semana de Misano, porque entre las dos carreras pudimos cerrar todos los puntos. La situación es muy clara, correré con Petronas el año que viene, pero el contrato es largo y siempre hay algo que arreglar”, anunció Valentino.

“No tenemos prisa, porque hemos llegado a un acuerdo, pero creo que durante este fin de semana firmaremos. Estoy muy contento de continuar el año que viene con Yamaha y con Petronas. Os lo anunciaremos lo antes posible".

Finalmente, Petronas no ha aceptado de ninguna manera hacerse cargo de los mecánicos australianos de Rossi, Alex Briggs –que le acompaña desde que llegó a 500cc en 2000– y Brent Stephens –que lo hace desde su paso a Yamaha en 2004–, y sólo ha aceptado que sigan con él los europeos, el español David Muñoz –su jefe de mecánicos (que debuta este año)–, el italiano Matteo Flamigni –su telemétrico–, además del coach Idalio Gavira.

“Me sabe muy mal, sobre todo por Alex y Brent, ellos querían seguir conmigo. Muchas veces, siempre, Alex me decía que iba a estar conmigo hasta el final, Brent lo mismo. Los dos querían estar hasta mi última carrera y después dejarlo. Será triste no tenerlos el año próximo y no poder hacer la ultima carrera juntos”, explicó Rossi, que ha cedido ante la exigencia de Petronas en ese aspecto por los elevados costes que supone mover por el mundo a dos australianos.

“Sinceramente lo he intentado, pero en Petronas trabaja otra gente que no quieren perder. Lo intenté, estoy contento de llevarme a los tres que vienen conmigo, pero me sabe muy mal no poder llevarme a gente que cuando entro en el box me hacen sentir como si entrara en casa. Será triste no verlos la temporada próxima en el garaje después de tantos años”, abundó.

Otra novedad que ha transcendido del contrato de Rossi con Yamaha para correr en Petronas, es que será por solo un año, en 2021. Lo que abre la puerta a que sea el último para Rossi, de 41 años.

“No lo sé, no sé si voy a dejarlo al final del 2021. ¿Qué voy a hacer el año próximo? No lo sé, hemos hablado de hacer 1+1, pero al final pensamos que mejor solo firmar por un año. En el contrato se dice que si todos estamos contentos, las tres partes… pero dependerá mucho de mis resultados de la primera parte de la próxima temporada. En la pausa veraniega del 2021 decidiré si continuo en 2022. Si estoy luchando entre los cinco primeros podría seguir, pero ahora mismo todo cambia tanto de un día al otro que lo mejor es haberlo hecho así”.

Ante esta postura, le preguntaron si tenía firmada una opción de seguir en 2022.

“Tener esa opción sería tener escrito algo muy preciso. En el contrato está escrito que si todos estamos contentos seguiremos”, dijo.

“Al principio estaba un poco enfadado con Yamaha, porque en el contrato había solo un año y sí parecía que tenía que ser el último, y les dije que eso no era así, no será seguramente el último y decidiremos todos juntos el año próximo”, aclaró Valentino.

Para Rossi, la pandemia, un parón de tantos meses y una temporada tan atípica, comprimida y con varios tripletes, no esta siendo lo mejor para tomar decisiones tan relevantes.

“Correr tantas carreras seguidas y en el mismo circuito dos veces es cansado física y mentalmente, y no me gusta tanto. A nivel psicológico, dar el máximo en una pista y volver ahí mismo al cabo de una semana, es un poco monótono. Y un triplete es físicamente duro, y más con un test de por medio como en Misano. No fue una grandísima idea hacer tantas vueltas en el test. Será así hasta el final y habrá que apretar los dientes. Es un año extraño y hay que hacerlo así porque no había otra opción. Espero volver pronto a tener un calendario normal”, zanjo el #46.

Las fotos de la temporada 2020 de Valentino Rossi en MotoGP