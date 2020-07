"Rossi no se va a quedar a cualquier precio", dice Ezpeleta

El punto de fricción entre Petronas y Valentino Rossi para el fichaje del italiano tiene que ver con la composición del equipo con que el corredor contará en su lado del box.

Mientras la organización malasia prefiere dar continuidad a una parte de sus propios técnicos, los que están ahora mismo con Fabio Quartararo, Rossi prefiere llevarse con él a su núcleo duro.

Además de su nuevo jefe de mecánicos, el español David Muñoz, que sustituye este año a Silvano Galbusera en el box, Rossi cuenta con su inseparable ingeniero de datos, Matteo Flamigni, y los mecánicos Bernard Ansiau, Mark Robert Elder y los australianos Alex Briggs y Brent Stephens, ‘heredados’ de Mick Doohan y que han acompañado al italiano durante toda su carrera en MotoGP.

Petronas sólo acepta una parte reducida de ese grupo y Yamaha, según se desprende de las palabras de Lin Jarvis, no estaría dispuesto a hacerse cargo del costo de seguir manteniendo esa estructura en el equipo satélite.

Jarvis, sobre el fichaje de Valentino por Petronas, dijo el pasado mes de abril:

“La decisión está consensuada entre Yamaha, que tiene que aprobar la elección del piloto, y Petronas. Pero el dinero es suyo y son ellos quienes deben decidir qué línea tomaran. Por eso hablaremos con Razlan Razali (team principal de Petronas)”, dejando claro que será el equipo malasio quien corra con todos los gastos.

Ezpeleta cree que Rossi seguirá

Ese punto de fricción es el que está retrasando el anuncio de la continuidad de Valentino más allá de 2020, aunque el jefe de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, puso un poco de luz sobre el tema en una entrevista en el programa de radio ‘El Transistor', de Onda Cero de España

En un momento dado, le preguntaron al ejecutivo si Rossi va a seguir corriendo la próxima temporada, y que de hacerlo no sería en el equipo oficial.

“Creo que sí, que Valentino va a seguir corriendo la próxima temporada. Que no lo haga en el equipo oficia da igual, porque el año pasado, Quartararo, que fue el que estuvo más cerca de Márquez en todas las carreras, lo hizo con la moto que será la que tenga Rossi”, en relación a una M1 del equipo Petronas.

“Lo de las motos oficiales depende de cómo sea la relación entre el equipo de fábrica y el satélite. La moto de Valentino estoy seguro que será de óptimo nivel si al final acaba yendo al equipo Petronas”, añadió.

En la conversación la insistieron a Ezpeleta si, un poco por orgullo, y por ser quién es Rossi, no es lo mismo para el italiano estar en el equipo oficial que en el satélite.

“No creo [que sea un problema], si Rossi lo ha decidido será porque tiene los técnicos que quiere tener y se siente como se quiere sentir. Valentino no se va a quedar a cualquier precio, no tendría razón de ser. Si sigue corriendo es porque cree que puede seguir ganando o quedando delante, si no, no se quedaría”, finalizó el CEO de Dorna.

