Rossi: No estoy débil por culpa del COVID-19; solo soy lento

El italiano siempre ha ido de menos a más en los grandes premios y ha mantenido una gran habilidad para clasificar bien en parrilla, incluso en momentos complicados. Pero desde que reapareció tras contagiarse por la COVID-19, Valentino Rossi ha clasificado 17º en el Gran Premio de Europa, 16º en el Gran Premio de Valencia y 17º, de nuevo, este sábado en Portimao, sus peores resultados en sábado del año.

“El viernes fue un día difícil, porque empezamos demasiado lejos. Tuve problemas para pilotar la moto al máximo y no me sentía cómodo. Intentamos varias puestas a punto, pero salieron mal. Hoy trabajamos mejor y logramos avanzar, sobre todo en términos de ritmo, porque estreso menos los neumáticos y tengo mejores sensaciones ”, introdujo Valentino en su encuentro virtual con los medios.

El problema, para Rossi, es la falta de velocidad.

“Todos son muy rápidos y nosotros no, pero hemos mejorado y ahora tenemos que intentar solucionar algunos problemas más de cara a la carrera. Definitivamente estoy volviendo, pero hay muchos pilotos con un ritmo similar, así que debemos intentar hacerlo lo mejor posible y acumular tantos puntos como sea posible”, agregó el italiano.

Rossi estuvo 21 días confinado en su casa tras dar positivo por la COVID-19, lo que cortó el ritmo de la temporada, perdiéndose la doble cita de Aragón.

No son pocos los que han esgrimido ese contagio como el motivo de los problemas de Il dottore, achacándolo a un aparente cansancio y debilidad física.

“Me recuperé por completo de inmediato. Después de cinco días ya estaba bien, pero luego decidí esperar diez días antes de empezar a entrenar. Luego comencé a hacerlo nuevamente tres horas al día y las actuaciones son siempre las mismas. Tal vez más que cualquier otra cosa es que voy despacio (risas), pero físicamente estoy bien. He aprovechado este tiempo para entrenar y me siento bastante en forma. Lamentablemente no es eso, solo que voy despacio”, admitió.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El nueve veces campeón del mundo está completando su peor temporada en el Mundial, 15º en la general y lejos de la lucha por los podios. Sin embargo, Rossi lo achaca, en parte, a que este atípico campeonato se ha disputado en pistaS que, personalmente, no le van bien, y que en otro tipo de circuitos podría estar más adelante.

“Este año hemos hecho muchas carreras en pistas que no son amigas para mí, así que si hubiera otras carreras, pero en pistas que me gustan, estaría listo. Muchos, por supuesto, odian este 2020, pero desde principio de año se dice: ‘año bisiesto, año siniestro'. Inmediatamente comenzó a girar mal la cosa. Esperemos que sea solo culpa de este año”.

Un año negro para todos en general y, particularmente duro para Rossi en lo deportivo. Sin embargo, no le importaría alargarlo un par de carreras.

“La última carrera siempre es un buen momento, porque nos vamos de vacaciones y este año ni siquiera hay test, así que podremos descansar un poco, algo que necesitamos, porque fue un año difícil con un calendario muy apretado. Pero no estoy particularmente feliz de que termine. Si hubiera dos carreras más, las habría hecho”.

El que sí se juega un campeonato mañana es el hermano de Valentino, Luca Marini, en Moto2.

“El enfoque que ha tenido hoy Luca ha sido muy bueno, a parte de tirar de Gardner y hacer que cogiera la pole. Tiene que hacer esto, cuando está en forma debe seguir su propio camino, intentar ir cada vez más rápido vuelta tras vuelta. Lo que puede hacer de manera realista mañana es intentar ganar la carrera, porque la victoria siempre es importante, y luego ver qué pasa”, recomendó.

“Al final, Bastianini estuvo muy bien también hoy, porque en la última vuelta logró enderezar el día, porque si hubiera salido más atrás habría sido una bonita pelea. En cambio, él está ahí y también va fuerte, así que lo único que le queda a Luca es hacer bien su trabajo”, zanjó el #46.

