Rossi: Márquez es muy agresivo con todos sus rivales

La doble carrera del Gran Premio de Estiria, que tuvo una resalida tras mostrarse la bandera roja después de dos vueltas tras el primer arranque, vivió una situación casi idéntica entre Aleix Espargaró y Marc Márquez.

En la primera salida, el de Honda se coló por dentro de la curva y golpeó lateralmente al de Aprilia, reconociendo su mayor parte de culpa en la acción. En la resalida, casi en el mismo punto ambos pilotos volvieron a tocarse, esta vez con un tercer implicado, Fabio Quartararo. En esta ocasión Aleix perdió muchas plazas y Marc lo calificó como un ‘lance de carrera’.

Le preguntaron a Valentino por este incidente doble y el italiano no quiso señalar a un culpable, pero sí criticó el pilotaje de Marc, al que ya calificó de “peligroso” en el pasado.

“Lo único que puedo decir es que Márquez es muy agresivo con todos sus rivales. Hoy ha sido Aleix, otras veces han sido otros pilotos. No sé qué decir, sinceramente. No tengo una idea de cómo se puede mejorar esta situación”.

En la primera carrera tras el anuncio de su retirada a final de año, Rossi ha terminado 13º a 26 segundos del ganador, el debutante Jorge Martín.

“Al final de la carrera no ha sido un desastre. He podido coger algunos puntos. Desafortunadamente he perdido algunas posiciones en la salida, pero fui capaz de pilotar de forma decente. He tenido algunas buenas batallas con varios pilotos con el mismo ritmo, he acabado y he sumado puntos, así que ha ido bien, porque en definitiva esta es una pista que no le va bien a la Yamaha. Aquí necesitas mucha aceleración y velocidad punta, virtudes de las que carece la M1”, señaló el italiano.

Valentino explicó que algunos cambios en la electrónica han perjudicado sus prestaciones en la parrilla de salida.

“En Sachsenring y Assen adoptamos un sistema de salida diferente. No era adecuado para mí y no me sentía cómodo. En esas dos carreras salí mal. Antes de esos cambios solía arrancar bien en parrilla. Para esta carrera mejoramos, es una cuestión de electrónica, pero todavía no estamos al 100%”, señaló.

“El otro problema vino en la primera vuelta en la que todo el mundo fue muy agresivo. Tenemos una moto muy lenta en las rectas y es muy difícil no perder posiciones. Intentas frenar fuerte, pero tienes a otros pilotos a tu lado y no es fácil en la primera vuelta, al menos para nosotros”, en referencia a la Yamaha.

Por último, el campeonísimo italiano de 42 años tuvo unas palabras para Dani Pedrosa, que reaparecía como invitado tras dos años y medio retirado.

“Pedrosa estuvo bravísimo, hizo una gran remontada. Cuando se deshizo de los de delante mostró un buen ritmo. No es algo que sea tan obvio poder volver y hacer una carrera como esta después de tres años”, alabó, para quitar hierro a la caída del catalán que provocó la bandera roja y una nueva resalida en este circuito, señalado como muy peligroso. “Lo que ha pasado con la caída de Dani hubiera podido pasar en cualquier otro circuito”, zanjó el tema el #46.