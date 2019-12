Rossi: "Hamilton fue brillante con la moto"

En el histórico evento, Valentino Rossi manejó un Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power +, el auto que ganó el Mundial de F1 2017 con Lewis Hamilton; mientras que el británico se puso al manillar de la Yamaha YZR-M1 2019 de MotoGP con la que ha competido este año el italiano.

“Es increíble ver a una leyenda como Valentino en el auto. Estoy emocionado por ver como pudo descubrir el Mercedes por primera vez. Me recordó a mi primera ocasión al volante de un F1”.

Para Hamilton, que ya había pilotado al Yamaha SBK, también fue la primera vez al manillar de una MotoGP.

“Fue algo genial estar en la pista y ver a Valentino delante de mí con la misma moto”, dijo el británico.

“Ya era un gran admirador de Lewis antes, pero ahora aún más”, dijo Rossi al final de la jornada en Valencia. “Tuvimos un día fantástico, donde las dos principales clases del mundo del motor no solo se conocieron, sino que trabajaron juntas”.

Rossi ya había conducido, con anterioridad, monoplazas de F1, incluso se llegó a hablar de un cambio de categoría.

“Probar el W08 fue una oportunidad espectacular para mí. He probado autos de F1 antes, pero mucho ha cambiado desde entonces. Sinceramente, me impresionó el auto y su manejo, así como también el equipo, con el que fue genial trabajar. Fueron muy amables y me ayudaron a familiarizarme con el auto”.

Rossi explicó las sensaciones al volante del Mercedes.

“Al principio obtienes una increíble sensación de velocidad. Las fuerzas G no eran tan duras, pero lleva un tiempo acostumbrarse. Una vez que me puse a ritmo, realmente pude empujar. Fue un gran placer. Me sentí como un verdadero piloto de F1 por un día. ¡No quería que el día terminara!”.

Rossi acompañó a Hamilton en algunas de las salidas a pista con la Yamaha.

“También salí a pista con Lewis. Fue un momento de orgullo para el equipo compartir nuestra pasión con él. Técnicamente, Valencia es una pista dura, y hacía viento, así que en algún momento pensé que podría ser difícil para Lewis, pero fue brillante con la moto, y su posición sobre la M1 fue excelente. Realmente disfruté compartir esta experiencia con él, y creo que él también se divirtió mucho, al menos eso parece porque no quería bajarse de la moto. Espero sinceramente que tengamos muchas más experiencias como esta en el futuro”, finalizó el #46.

No te pierdas: Primer video del intercambio entre Rossi y Hamilton

Galería: las fotos del intercambio entre Valentino Rossi y Lewis Hamilton