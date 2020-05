Rossi y su futuro: He hablado con Yamaha, pero no con Petronas

En un mundo normal, sin la pandemia que actualmente azota todos los ámbitos de la sociedad, el Mundial de MotoGP se estaría preparando para hacer escala, el próximo fin de semana, en Mugello.

El Gran Premio de Italia sería, en el calendario original, la séptima cita de la temporada y la carrera de casa de Valentino Rossi, sin duda uno de los momentos que estaban marcados en rojo en la previa del campeonato.

Rossi sigue sin desvelar su futuro y a nadie se le escapa que, en condiciones normales, Mugello era uno de los escenarios más que posibles en los que anunciar su decisión.

El italiano siempre dijo que necesitaba dejar pasar unas cuantas carreras antes de dar el paso en uno u otro sentido, siempre enmarcado en la realidad de que no seguiría en el equipo oficial y que Petronas es, ahora mismo, su opción más sólida para seguir en activo.

Sin embargo, la crisis sanitaria derivada del COVID19 ha impedido que a día de hoy el Mundial de MotoGP se haya puesto en marcha, lo que ha trastocado los planes de Rossi y ha dejado en ascuas a sus millones de seguidores.

Decidir antes de correr

“Mi plan era claro, hacer algunos cambios en el equipo y esperar hasta el verano para entender si era más competitivo que el año pasado, porque eso para mi es fundamental”, explicaba Rossi en una entrevista con el sitio oficial motogp.com.

“Quiero continuar, pero quiero continuar si soy competitivo. Desafortunadamente, en la actual situación debo tomar la decisión sin haber podido correr primero, y así es más complicado”, admite el nueve veces campeón del mundo.

Sin sitio en el equipo oficial de Yamaha para 2021, donde han apostado por Maverick Viñales y Fabio Quartararo, la salida más lógica para Rossi es tomar la plaza libre que queda en el equipo Petronas, avalado por la promesa de Yamaha de que va a contar con el mejor material disponible.

“Debo reflexionar y comprender dentro de mi que es lo que quiero hacer, si tengo suficiente motivación para seguir. Tengo una buena oportunidad con Petronas, es un equipo top, como demostró el pasado año con Quartararo y Morbidelli. Es un equipo joven, con mucha gente joven, hay muchas personas que ya conozco y también cuenta con un gran patrocinador, que es Petronas, sin duda es una gran oportunidad para mí”, reflexiona un Rossi que, quién sabe, además de la opción Petronas podría barajar otras cartas.

Sólo ha hablado con Yamaha

Si una cosa deja clara en la entrevista Valentino es que, de momento, no tiene prisa por decidirse, admitiendo que aún no ha hablado con los responsables del que sería, teóricamente, su nuevo destino.

“Debo decidir y entender dentro de mi que quiero hacer, si tengo suficiente motivación para continuar”, insiste el #46.

“Por ahora solo he hablado con [Lin] Jarvis y Yamaha, no he hablado todavía con Razlan (Razali, director del equipo Petronas), y estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que no quiero ir allí para hacer una última temporada de despedida, para decir adiós a los fans”.

“Si corro, quiero dar el cien por cien, y seguiré corriendo solo si dentro de mi siento que soy competitivo y puedo luchar por estar en el podio. Tengo dos opciones, Petronas o parar… ya veremos”, zanja el italiano.

El último podio de Rossi: el Gran Premio de las Américas 2019

(Pulsa sobre la imagen para verla en tamaño grande)