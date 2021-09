Rossi confía en que el VR46 estará en MotoGP

A principios de este año, un grupo de Arabia Saudita encabezado por el Príncipe Abdul Aziz, conocido como Tanal Entertainment, anunció que había llegado a un acuerdo con VR46 y el gigante petrolero Aramco para llevar el equipo de Rossi a MotoGP a partir de 2022.

Sin embargo, Aramco emitió posteriormente una declaración a Motorsport.com en la que afirmaba que no existía tal acuerdo como patrocinador principal, algo que repitió en junio después de que el CEO de Aramco mantuviera varias reuniones en el paddock de MotoGP en Assen reafirmándolo.

Tanal Entertainment y el Príncipe siempre se han mostrado firmes en que habrá un acuerdo, y Rossi ha dicho en varias ocasiones que confía en que todo se solucione. Pero, aparte de la unión de VR46 con Ducati para 2022, su alineación de pilotos y su patrocinador principal aún no se han confirmado oficialmente.

Cuando se le preguntó el viernes en el Gran Premio de San Marino cuándo es probable que se haga tal anuncio, Rossi dijo: "Creo que haremos el equipo el año que viene, sí, pero no sé cuándo será oficial".

La incertidumbre ha llegado a dominar la última temporada de Rossi en MotoGP y admite que las constantes preguntas al respecto han sido "una distracción" para sus actuaciones.

Cuando se le preguntó si el asunto del VR46 ha ensombrecido el año, Rossi dijo: "Para mí, la mayor distracción es responder a todas las preguntas sobre el equipo".

"Esto para mí es difícil porque pierdo mucho tiempo y trato de concentrarme en mí como piloto, pero tengo que responder a muchas preguntas sobre mi equipo para el próximo año. Pero, sinceramente, no lo sé muy bien. Intento dar mi apoyo, pero estoy muy concentrado en el resto".

"No soy quien para hablar, para entender la última actualización de mi equipo el año que viene, porque no lo sigo directamente porque tengo que concentrarme en pilotar. Ya lo he dicho 20 veces, pero seguís haciendo la misma pregunta. Siempre intento decirles lo que sé, pero, como digo, no tengo las últimas noticias".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El viernes, Motorsport.com informó que Yamaha estaba estudiando la posibilidad de entrar en Moto2 el próximo año para crear un equipo de desarrollo de talentos para futuros pilotos de MotoGP.

Rossi ha confirmado que ha hablado con la marca japonesa sobre sus planes para el Campeonato del Mundo de Moto2, pero no sabe hasta qué punto es probable una asociación en este momento.

"La situación en Moto2 no está muy clara todavía para el próximo año", dijo Rossi. "La situación es que hace dos o tres años que ya con Yamaha (tenemos un equipo) en el Campeonato CEV, y tenemos una buena organización para ayudar a los jóvenes pilotos de Yamaha, que principalmente son de Asia, a mejorar".

"He hablado con Lin (Jarvis, jefe de Yamaha), ellos quieren llegar al mundial (de Moto2) en MotoGP. Así que hablamos porque ya estamos juntos desde hace dos o tres años".

"Pero no sé qué pasará, si haremos el proyecto juntos. No lo sé bien, pero la situación actual es ésta".