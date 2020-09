El italiano salió de maravilla y se mantuvo la mayor parte del tiempo en la segunda plaza, hasta que en las últimas vueltas fue perdiendo terreno progresivamente respecto de Pecco Bagnaia y Joan Mir, los dos que finalmente completaron el podio por detrás del ganador, Franco Morbidelli.

Si el corredor de Pramac se mostró manifiestamente superior a Il Dottore, el mallorquín de Suzuki tuvo que echar mano de una maniobra genial para superarle, a falta de pocas curvas para la bandera de cuadros para desespero de la mayoría de los 10.000 aficionados repartidos por las gradas del circuito Marco Simoncelli.

Terminada la carrera y con el paso de las horas, Rossi no tuvo ningún problema en reconocer que este podio perdido es uno de esos que dejan huella.

“Ahora todavía tengo los niveles de adrenalina altos, y estoy contento porque he sido competitivo. Pero me repatea no haber subido al podio. Verme allí, con Franco y con Pecco, habría sido como estar en el Ranch”, resumió Rossi, en alusión a la instalación de entrenamiento de la VR46 Riders Academy, la escuela de pilotos de la que han salido los ocupantes del primer y el segundo escalón del cajón de este Gran Premio de San Marino.

A sus 41 años, cuando el de Tavullia decida retirarse dejará como legado, al margen de su marea amarilla de aficionados y su espectacular hoja de servicios, a los pupilos de la Academy. Aunque, por momentos, este domingo llegara a maldecir el día en que se embarcó en ese proyecto.

“Mi error puede que haya sido pensar en el futuro del motociclismo italiano antes de tiempo. He criado a las serpientes que ahora se me quieren comer. Durante la carrera, varias veces me pregunté si había sido una gran idea crear la Academy. Es una pena que estos chavales sean tan rápidos”, bromeó Rossi, que tras la sacudida que supuso esta última cita figura el sexto en la tabla general, a 18 puntos de Andrea Dovizioso, el nuevo líder.

“Este Mundial se pone interesante. Para pelear por el título tengo que ir algo más rápido, pero no hay un favorito claro. Todos tenemos nuestros problemas”, cerró el de Yamaha.

