Rossi: dimos un paso adelante, pero quiero más

Al margen de la primera cronometrada del curso, en Qatar, en la que se colocó el cuarto en la parrilla tras una última vuelta rápida a rueda de Pecco Bagnaia, la novena plaza que ocupará este domingo en Le Mans es su mejor posición de arranque de la temporada y un ejemplo de las dificultades que está atravesando el piloto más veterano de MotoGP.

Rossi, cuya mejor posición a final de carrera es el 12º puesto que firmó en Losail, espera que este Gran Premio de Francia sea el punto de inflexión que necesita para darle la vuelta a uno de los episodios más complicados de su trayectoria.

En una cronometrada trepidante, con unos últimos minutos de infarto por culpa de la lluvia intermitente, Rossi acertó en la estrategia y fue, junto a su compañero en el equipo Petronas, Franco Morbidelli, el único que salió de buenas a primeras con gomas lisas.

Sin embargo, la sacudida que le propinó su M1 al cerrar su segunda vuelta lanzada le rebajó la confianza con la que estaba conduciendo y le condicionó para el resto de la tanda.

“Este resultado está mucho mejor. Saldré desde la tercera fila y mi ritmo no es tan malo como en las carreras anteriores. En el segundo giro tuve un susto y casi me caí, y en la última vuelta fui demasiado conservador. De lo contrario, podría haber ganado algunas posiciones”, resumió Rossi, que, a pesar de haber ratificado que las modificaciones hechas en la M1 en el ensayo colectivo de Jerez funcionan, no se conforma con eso.

“Son los resultados lo que cuentan. En el test mejoré el ritmo y la vuelta rápida, y aquí lo hemos confirmado. Hemos dado un paso, pero quiero más. Estamos trabajando bien”, añadió Il Dottore, para quien el aspecto más complicado de gestionar este domingo será, sin ningún tipo de dudas, el frío y el agua que anticipan todas las previsiones.

“Todo el fin de semana en Le Mans es muy peligroso. Michelin nos dice que las gomas trabajan cuando la temperatura del asfalto llega a los 20 grados, y eso significa que en el ambiente deben darse alrededor de 15 grados, o 16. Aquí, estamos entre siete y nueve grados en el ambiente”, puntualizó el de Tavullia.

“Es muy complicado correr aquí con este tiempo, que puede cambiar cada 15 minutos. Porque llegas a zonas del circuito que están mojadas y tienes que reducir mucho la velocidad. Muchos parches de agua, además, no se ven. La combinación entre bajas temperaturas y lluvia es la peor de todas”, alertó Rossi.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images