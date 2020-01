Rossi prefiere no renovar si 2020 es como 2019

Tras una de las peores temporadas de su carrera desde que corre en MotoGP, Rossi ha vuelto a hablar de su futuro, de sus intenciones y de las sugerencias de su círculo íntimo -familia y amigos- en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

El nueve veces campeón del mundo no oculta su deseo de comprender su nivel de competitividad y el de la M1 de 2020 para luego tomar una decisión sobre su futuro más allá de la próxima temporada. Es cierto que a los padres y amigos - así como a sus fans - les gustaría verlo en MotoGP durante unos años más. Pero se está tomando su tiempo y espera decidir junto a Yamaha cuál sería la mejor decisión para los dos.

"Necesitaré algo de tiempo para entenderlo, como a mitad de temporada. Hablaré con (Lin) Jarvis y Yamaha para ver qué opinan", dijo Rossi. "Desafortunadamente, en el MotoGP de hoy, todo se decide a principios de año".

"También hablo con mi padre, mi madre, Albi (Alberto Tebaldi, director general de VR46), Uccio y Carlo Casabianca (su preparador físico). Mi padre y mi madre quieren que continúe y también los otros. Pero, vamos, tienes que ser realista. Me gustaría, pero tenemos que ser más competitivos que el año pasado, si no, mejor no. Y es todo lo mismo".

Yamaha, al menos por ahora, no ha insinuado que quiera que Rossi se retire para dar paso a una alineación de pilotos más jóvenes, seguramente formada por Fabio Quartararo y Maverick Viñales.

"Yamaha dice que no se siente como un rehén, creyendo en mi competitividad... Esto es importante. Repito, es un gran honor y también un gran lujo que un piloto renuncie cuando lo decida. Normalmente te dejan tirado".

Sin embargo, el hecho es que ahora Yamaha tendrá que tomar una decisión. Tiene en sus manos tres pilotos de nivel y será necesario tomar la decisión correcta para el presente, pero también para el futuro. El riesgo es perder a uno de los dos jóvenes -Vinales y Quartararo- dándolos a la competencia.

Por este motivo, Rossi también señaló que para él pasar al equipo Petronas, satélite de Yamaha, no sería un drama. Su preferencia es conocida, es decir, permanecer en el equipo oficial, pero el equipo de Malasia ha demostrado durante 2019 ser una estructura del más alto nivel.

"No veo toda esta diferencia en ir a Petronas. Me gustaría quedarme donde estoy, pero... somos tres pilotos para dos lugares y hay que pensar en un tercero. Y para mí, aunque sea Petronas, no creo que el equipo se vea mal".

Recuerda: el intercambio que hicieron Valentino Rossi y Lewis Hamilton