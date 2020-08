Rossi: "Si hay una regla, tiene que ser la misma para todos"

Jorge Martín perdió un merecido triunfo en la carrera de Moto2 después de pisar ligeramente el exterior de la pista en la última vuelta cuando marchaba a su rueda Marco Bezzecchi, a la postre vencedor. El español fue sancionado con una posición y acabó segundo.

En MotoGP, la victoria también se decidió al final. En la última curva, Pol Espargaró se fue claramente al verde cuando peleaba con Jack Miller, que también se abrió, y dejó en bandeja el triunfo a Miguel Oliveira. El español acabó tercero y no fue sancionado, lo que desembocó en el mosqueó de Joan Mir, que fue cuarto.

Aunque el beneficiado en Moto2 fue un piloto de su academia, Valentino Rossi no entiende el criterio seguido por los comisarios en los dos últimos fines de semana en acciones similares.

"Martin también pisó verde la semana pasada en la última vuelta y no le hicieron nada porque la regla dice que si tienes tres segundos de ventaja no cuenta, pero es estúpido porque las reglas funcionan cuando están claras. Para mí, si no puedes pisar el verde en la última vuelta, si lo pisas pierdes una posición. Eso es todo. La semana pasada no le hicieron nada y hoy lo han penalizado por lo mismo. Pero si hay una regla, tiene que ser la misma para todos. En el caso de MotoGP, creo que han considerado que Pol Espargaro pisó el verde porque Miller le empujó, pero de esta manera te vas completamente al verde y no pierdes nada", expuso Rossi.

En lo que se refiere a su carrera, el italiano tuvo un día difícil en el que acabó noveno.

"Sabíamos que en esta pista íbamos a sufrir, porque aquí la velocidad punta es muy importante. Es lo mismo del año pasado. Trabajamos para tratar de resolver la situación, pero sigue siendo muy similar. La semana pasada logré terminar quinto porque hubo muchas caída delante. Hoy nadie cometió un error, así que la primera Yamaha fue novena. Es cierto que lo estamos haciendo bien en otros circuitos, porque hicimos un hat-trick en Jerez, así que esperemos que lo hagamos mejor en los próximos circuitos", comentó.

Rossi se sitúa séptimo del campeonato, aunque a solo 25 puntos del liderato y da una de las claves para llevarse el título este año.

"Estamos todos ahí, no estamos muy lejos. Se está planteando una situación muy interesante para este campeonato. ¿Quién ganará? Todos los que parecen favoritos luego tienen un revés. No sé si Quartararo nota la presión, pero creo que está teniendo problemas técnicos. Dio miedo en Jerez, pero luego vinieron pistas más críticas y fue difícil. Para mí principalmente es por un tema técnico. Lo que esperamos es que en los próximos circuitos nuestra moto vaya mejor, como en Misano, donde fuimos competitivos el año pasado. Las motos que solían ser de segunda fila, como KTM y Suzuki, han mejorado mucho. Esto significa que hay al menos otras seis motos que pueden luchar por la victoria. Todos los pilotos de MotoGP son fuertes, así que es muy interesante. Ahora vas rápido si trabajas bien con los neumáticos. Si lo consigues, es fácil desde el viernes. La semana siguiente vas a otra pista y todo va mal. El mayor problema es que nadie sabe por qué, así que es difícil de resolver".

El #46 también se refirió al problema de frenos que sufrió su compañero Maverick Viñales y que lo obligó a tirarse de la moto a más de 220 km/h.

"Tuve algunos problemas la semana pasada, pero este fin de semana trabajamos con Brembo. Usamos una versión distinta desde el viernes y no tuve ningún problema en la carrera. Esta es pista es muy exigente con los frenos, por lo que todos sufren. Pero sufrimos un poco más porque intentamos compensar lo que perdemos en la recta cuando frenamos y de esta manera estresamos los frenos bastante", finalizó Rossi.

Repasa las fotos del GP de Estiria de MotoGP: