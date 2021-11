Rossi pone a Bagnaia como "favorito" para el título 2022

En el final de su tercera temporada en MotoGP, primera como piloto del equipo oficial Ducati, Bagnaia se ha convertido en el hombre más fuerte del campeonato. El italiano consiguió en Portimao el tercer triunfo del año, certificando además el subcampeonato del mundo.

Desde que hace cinco carreras estrenó su palmarés de victorias, Bagnaia parece haberse quitado un peso de encima. Ha ganado tres de ellas, fue tercero en otra y abandonó en Misano hace dos semanas, un error que le privó de alargar la lucha por el título con Fabio Quartararo.

Allí decidió no seguir la elección de neumáticos que le aconsejó Valentino Rossi y acabó pagándolo. Aquí, tampoco siguió la sugerencia del #46, que tras la carrera reconoció que esta vez llevaba razón el de Turín.

"Hoy ha estado muy bien, ha sido el más rápido este fin de semana. La Ducati da miedo y la conduce de forma excelente. Disfruto mucho viéndole pilotar, sobre todo cuando hace el time attack. Ya está listo, es una pena que no eligiera bien el neumático en Misano, si no habría seguido en la lucha. Hoy le aconsejé que montara el neumático duro trasero y ha puesto el medio, pero esta vez ha acertado. Si consigue elegir bien los neumáticos, el año que viene será difícil para todos", comentó Rossi.

En el tramo final de temporada, Bagnaia ha sido el piloto que más puntos ha sumado y el de Tavullia no solo le ve listo para pelear por el título en 2022, incluso piensa que es el favorito si acierta con sus elecciones de gomas.

"Conozco muy bien a Pecco y lo que más me impresiona es su capacidad para hacer lo que quiere con la moto. Es una persona tranquila, pero cuando se sube a la moto tiene mucha valentía. Tiene una forma particular de pilotar, que le hizo ganar el campeonato en Moto2, y cuando fue capaz de adaptarse a la Ducati se convirtió en el piloto más rápido en la pista. No sé si me recuerda a Lorenzo, porque quizás Jorge era un poco más fino y Pecco es más agresivo, aunque fuera de la pista es un personaje muy educado y tranquilo. Está preparado, pero ganar el título de MotoGP es difícil porque hay muchos rivales fuertes. Pero sin duda estará entre ellos. Podría haber ganado este año. La clave de su temporada fue en Mugello, donde se cayó cuando iba en cabeza y ganó Quartararo. Le llevó unas cuantas carreras recuperarse. Este final de temporada debe ser un buen presagio para el año que viene, porque si sigue así en Valencia, se presentará como el aspirante número uno, quizás el favorito aunque no sea campeón del mundo", expuso.

Il dottore, por su parte, logró cruzar la meta en Portimao en 13ª posición, sumando puntos de nuevo.

"El primer objetivo era puntuar y lo hemos conseguido. La carrera ha sido muy rápida y he mantenido un buen ritmo en todo momento si lo comparamos con los entrenamientos. Conseguí hacer varios adelantamientos, luego me puse detrás de mi hermano [Luca Marini], que era ligeramente más rápido. Hemos hecho una buena carrera juntos y al final podría haber intentado atacarle, pero entonces se mostró la bandera roja. Así que ha sido una carrera positiva", indicó.

Rossi se retirará a la conclusión de la carrera del próximo domingo en Valencia.

"Esta temporada ha sido difícil para mí, pensaba que podía ser más fuerte. Así que retirarme es la decisión correcta. Solo queda una carrera y por un lado es un poco triste, porque sé que mi vida cambiará a partir del año que viene, pero por otro lado es bueno porque la temporada es muy exigente y el nivel es muy alto. Valencia siempre ha sido una pista difícil para mí, pero quiero estar concentrado y tratar de sumar algunos puntos allí también", concluyó.

Las fotos de Valentino Rossi en el GP del Algarve 2021 de MotoGP

