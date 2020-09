Rossi no se siente "suficientemente competitivo" para ir por el título

Después de siete carreras de la temporada 2020, la diferencia entre los 10 mejores pilotos de la clasificación general es de apenas 27 puntos, con cuatro puntos entre el top 4 de la tabla.

Valentino Rossi, piloto de Yamaha, está actualmente en el noveno escaño después de sufrir un retiro en la carrera del domingo en Misano tras un accidente en la segunda vuelta. Aunque él hubiera continuado en la competencia no esperaba un gran resultado ya que dijo “no tenía mucho agarre” y no era “muy competitivo”.

Cuando se le preguntó cómo repercutiría su caída en sus esperanzas por el título, Il Dottore respondió: “ya hablamos muchos sobre el campeonato y todo está bien porque la diferencia en puntos no es mucha”.

"Perdí algunos puntos, pero no cambia demasiado. Hay muchos pilotos en una pequeña diferencia de puntos. Además de que es un campeonato largo y abierto”.

“Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero tenemos que ser más fuertes, ir más rápido, y este fin de semana intentamos algo para mejorar”.

"Pero al final no me sentía muy bien con la moto porque no tenía mucho agarre”.

“Desafortunadamente no sé qué pasaría porque me caí después de una vuelta y media porque cometí un error en la curva 4”.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, después de su caída Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Pero no era muy competitivo, no era lo suficientemente competitivo para luchar por el campeonato. Necesitamos ser más rápidos ".

Al profundizar en sus problemas de agarre, Rossi dice que sintió que Yamaha había dado un paso adelante el sábado respecto a este tema, pero esa sensación desapareció durante el calentamiento del domingo.

“Necesitamos intentar mejorar el agarre en aceleración, el agarre trasero en ese momento porque no es nuestro punto fuerte”, dijo Rossi cuando Motorsport.com le preguntó en qué estuvieron trabajando durante el fin de semana pasado.

“Probamos algunas cosas diferentes y parece que el sábado no estaba tan mal, pero desde la mañana del domingo sufrí un poco más, especialmente con deslizamientos y degradación”.

"Desafortunadamente, en la carrera duré solo una vuelta y media, así que no sé exactamente mi potencial. Pero la semana pasada me sentí más competitivo”.