Rossi ante su última carrera en MotoGP: lo peor ya ha pasado

El italiano tomará parte este domingo en el gran premio número 432 de su hoja de servicios, una cifra que quedará congelada para siempre. Ironías del destino, la carrera se celebrará el 14 de noviembre de 2021, cifras que, sumadas (14+11+21), dan 46, el dorsal con el que se convirtió en leyenda.

Un total de 26 temporadas, nueve títulos de campeón del mundo (siete de ellos, de MotoGP), 89 victorias y 199 podios. Un historial que, combinado con su impacto en el espectro del deporte en general, le convierten en el motociclista más incluyente de siempre. Un icono global que comparte plano con Michael Jordan, Muhamed Alí o Ayrton Senna, que este domingo pondrá punto y seguido a su trayectoria en este campeonato, para enrolarse en nuevas aventuras que le llevarán sobre cuatro ruedas.

En la previa de este último baile, Valentino Rossi protagonizó una comparecencia excepcional, inmediatamente después de posar con todos los prototipos con los que se proclamó campeón, desplazados al circuito de Cheste para la ocasión.

“Quiero intentar que esta sea una carrera normal, pero es imposible. Tener a todas las motos con las que fui campeón es algo muy bonito”, comentó Il Dottore.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De los nueve modelos, el de Tavullia los tiene todos menos los tres de Honda. Uno de ellos, el primero, con el que logró el título en 2001, debería estar también en su casa, pero la marca del ala dorada se desdijo al enterarse, a finales de 2003, de su fichaje por Yamaha (2004).

“Tengo todas las motos en casa, menos las Honda. He hablado con Alberto [Puig, team manager de HRC] y se la he pedido. De hecho, esa Honda es mía, y hasta tengo el hueco en casa. Pero nunca llegó. Me encantaría que Honda cambiara de opinión y me la cediera”, desveló el todavía piloto del Sepang Racing Team (SRT).

Sobre el momento que vive en Valencia, Rossi siguió con el mismo discurso que ha ido dando desde que en Austria, en la primera cita tras el parón veraniego, anunció que colgaría el mono al terminar el curso.

“El peor momento ya ha pasado. Fue cuando decidí dejar de correr, en junio. Eso fue duro, porque de haber sido más competitivo, habría seguido”, prosiguió el multicampeón, que aseguró volver a pisar el paddock el año que viene, por más que no sabe cómo le sentará.

“No sé cómo me sentará venir al paddock sin competir. Aún no sé si me gustará o no, si disfrutaré o no”, remachó Rossi.

