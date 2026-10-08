Massimo Rivola responde a las preocupaciones por la velocidad de las MotoGP de 850cc: "Lo hecho, hecho está"

Los responsables de MotoGP de Aprilia y Ducati mantienen una línea diplomática, aunque poco convincente, ante las sugerencias de que el costoso cambio a motores de 850cc para 2027 ya ha fracasado en términos de reducir las velocidades en curva.

El jueves, Massimo Rivola (Aprilia) y Gigi Dall'Igna (Ducati) comparecieron en una conferencia de prensa especial antes del Gran Premio de Indonesia de este fin de semana. Allí se les pidió su opinión sobre los millones que se están gastando en desarrollar motos supuestamente más lentas que, según los primeros indicios, ya están registrando tiempos por vuelta similares a los de las actuales máquinas de 1000cc.

Las primeras pruebas de las nuevas motos han subrayado el hecho de que los neumáticos son el factor determinante en el rendimiento en curva, no la cilindrada del motor.

La expresión facial de Rivola ante la pregunta sugirió que había planteado un punto que ya le había pasado por la cabeza más de una vez. Pero a la hora de elegir sus palabras, fue cauto.

"Es mejor mirar hacia adelante que hacia atrás, ya que está hecho", dijo el CEO de Aprilia, prefiriendo centrarse en el hecho de que la velocidad en recta debería caer aunque los tiempos por vuelta no lo hagan.

"Marco [Bezzecchi] y Jorge [Martín] hicieron 368,6 km/h en Mugello y es bastante. Así que quitar más o menos 50 [caballos de fuerza] seguramente va a reducir esa velocidad.

Michele Pirro, Ducati GP27 850cc Photo by: GPOne

"Por lo que estamos viendo, como dices, el tiempo por vuelta parece seguir siendo bastante rápido. Al mismo tiempo, el comentario de los pilotos es que la moto es más fácil. Así que quizás puedan manejarla un poco mejor y ahorrar algo más al mismo tiempo.

"Además, no sabemos si el tiempo será el mismo en distancia de carrera. A una vuelta, por el momento, las motos parecen ser bastante rápidas. Quizás en algunas pistas muy rápidas, en otras con una diferencia menor respecto a las 1000cc".

Dall'Igna, quien respondió primero a la pregunta, también mencionó la reducción de la velocidad en recta como el principal beneficio en materia de seguridad.

"Honestamente, creo que la razón principal por la que querríamos reducir el rendimiento no es el rendimiento en sí, sino la velocidad", dijo el director general de Ducati. "La velocidad con la que los pilotos llegan a la curva.

"Y por esa razón, querríamos reducir la potencia del motor y su cilindrada al final.

"Así que creo que, aunque el tiempo por vuelta fuera bastante cercano al tiempo de vuelta de 2026, podemos ganar algo en seguridad. Así que, honestamente, creo que es una buena idea. Es un paso que tenemos que dar".

Pirelli, que asumirá como proveedor de neumáticos la próxima temporada, podría en teoría hacer todavía ajustes al nivel de rendimiento que ofrece su goma.

Rivola concluyó su respuesta destacando ese aspecto: "Sí, seguro, el neumático es un factor diferenciador que todavía es un poco desconocido".