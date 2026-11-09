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Rivola: "A veces no bastan cuatro Aprilia para batir a Marquez, el Mundial lo ha ganado él"

La victoria de Marco Bezzecchi en Qatar ha mitigado el hecho de que para Aprilia el sueño mundialista ya esté prácticamente desvanecido, visto que Marc Márquez está a un paso de su décima corona.

Matteo Nugnes

Publicado: 9 nov 2026, 13:47

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A pesar de la victoria de Marco Bezzecchi, el Gran Premio de Qatar parece haberse llevado las últimas esperanzas de Aprilia de disputarle el título mundial de MotoGP a Marc Márquez, que ahora está realmente a un paso de su décima corona, la octava en la categoría reina.

El éxito del piloto de Rímini le negó al piloto de Ducati el primer match point, pero las condiciones físicas aún precarias de Jorge Martín, que aun así fue muy valiente al apretar los dientes pese a la fractura del radio derecho, acabando tercero en la Sprint y séptimo en la carrera larga, sumadas al discutido contacto que dejó a Bezzecchi fuera de la carrera corta, permitieron de todos modos a Marc ampliar su ventaja a +60 sobre el madrileño. Esto significa que, ganando la Sprint de Portimao, dentro de dos semanas, ya tendría la certeza de ser campeón independientemente de los resultados de los pilotos de la Casa de Noale.

Del pensamiento de Massimo Rivola sobre la ausencia de sanción al #93 con ocasión del contacto de la Sprint ya os hemos hablado aparte, pero tras la carrera de Lusail el CEO de Aprilia Racing también se detuvo en el largo duelo que enfrentó a su equipo y a Ducati. Y ante una temporada que hasta ahora ha dado la friolera de nueve GP ganados, el balance sigue siendo positivo, porque hablamos en cualquier caso de la mejor de la historia de la marca en la categoría reina.

"El vaso está sin duda medio lleno. Medio lleno porque es, en cualquier caso, el reconocimiento a la empresa, que ha hecho un grandísimo trabajo, una grandísima moto. Por todas las personas de Noale que trabajan de la mañana a la noche con empuje y creen en ello, estoy contentísimo desde este punto de vista y esto también nos deja muy optimistas para nuestro futuro. Luego hemos dejado muchos puntos por el camino, es verdad, pero prefiero estar en esta condición que tener una moto lenta y pilotos lentos", dijo Rivola a los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A dos carreras del final, sin embargo, sigue siendo concreta la posibilidad de llevarse a casa el título de Constructores, ya que los rivales de Borgo Panigale están por delante solo por 8 puntos. Según el directivo de Faenza, no obstante, tendría más valor ganar la clasificación reservada a los equipos, porque considera que el sistema de puntuación del Constructores, que premia solo a la primera moto de cada marca, debe revisarse de cara al futuro.

"Ante todo, está el campeonato de equipos, que de hecho es lo que es el de Constructores en Formula 1, porque es la suma de los dos pilotos y luego sí, el de Constructores es sin duda un objetivo. Sinceramente creo que nos lo merecemos. Luego creo que también deberíamos encontrar una manera de cambiar el modo en que se cuentan los puntos en el campeonato porque tienes a un Márquez que lo puede ganar solo. Antes he oído a alguien que decía que cuatro Aprilia a veces no bastan para batir a Márquez y estos son los hechos".

Uno de los temas más debatidos recientemente es si fue más Aprilia la que desperdició su oportunidad o Ducati la que ganó. Y también aquí la respuesta de Rivola fue clara: "Este Mundial lo ha ganado Marc Márquez. Honestamente, él ha marcado la diferencia, la ha marcado también hoy, miremos las diferencias de las otras Ducati. En la forma en que ha sabido gestionarse: hizo 37 puntos cuando sabía que podía hacerlos, salvó el pellejo cuando estaba en las pistas más difíciles. Así que chapeau para él, para su currículum, para su experiencia, para la forma en que gestiona también la prensa. Nada sucede por casualidad, Marc es verdaderamente un grande".

Por último, cuando le preguntaron qué le hace sentirse más orgulloso y qué, en cambio, más decepcionado de este 2026, concluyó: "Estoy más orgulloso, como decía antes, del trabajo realizado y del hecho de que en cualquier caso creemos en ello hasta la última carrera. No hemos soltado nada, hemos seguido intentando desarrollar el rendimiento de la moto, el crecimiento de los pilotos. Hay muchos, muchos aspectos positivos de los que estar orgullosos. Obviamente, los puntos perdidos, tirados, por un motivo u otro, los tomamos como una enseñanza para el futuro, pero repito, aún faltan dos carreras".

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