Rins no quiere pensar en los números del campeonato

El de Suzuki salió del doblete de Aragón con una victoria y un segundo puesto, 45 puntos que le han metido de nuevo en la lucha por el campeonato, perdiendo 32 respecto al líder del Mundial, Joan Mir, cuando aún hay 75 en juego.

“Me siento bien, contento de estar aquí, y afortunado de no tener la COVID. Tengo muchas ganas de competir, parece que será un viernes con lluvia, trataremos de pilotar fino para no cometer fallos y llegar al domingo lo mejor preparados posible. Dan lluvia para mañana y seco para el sábado y domingo, será complicado, vamos a ir un poco a ciegas”, explicó Rins este jueves en Valencia.

Con tres carreras por delante, el de Suzuki no quiere hacer números sobre sus opciones.

“No he echado cuentas, las únicas que tengo en la cabeza son los 75 puntos que tenemos por delante. Estoy contento de los dos podios conseguidos en las dos últimas carreras, hemos rascado bastantes puntos y vamos a tratar de seguir rascando más a la general”.

“La única estrategia que hay, como no depende de nosotros, es dar gas, hacer podios y estar luchando delante. Tengo muchas ganas de comenzar, más que en los anteriores grandes premios, no sé si porque estamos al final, si porque estamos en la lucha o por lo que sea, así que haremos como en Aragón, darlo todo y tratar de clasificar bien el sábado. Aunque nos hemos acostumbrado a las remontadas tanto Joan (Mir) como yo, os aseguro que no es fácil”.

Rins siempre ha sido un piloto fino y efectivo en mojado, un plus para él este fin de semana.

“Competir en lluvia es siempre una lotería. Aunque haya hecho buenas carreras en mojado, prefiero correr en seco, disfrutas más de la moto. Puede ir bien o mal, puedes tener un fallo con facilidad, lo que sí que hay que hacer en mojado es pilotar muy fino”.

Los casos de COVID o relacionados con él siguen aflorando en el paddock, que afronta tres fines de semana consecutivos.

“En principio mi planteamiento era volver a casa entre las dos carreras de Valencia, y no hacerlo entre la segunda y la de Portimao, viajando directo. Pero recibimos un mail de IRTA pidiendo que nos quedáramos en Valencia y así lo haré. Estamos todo mi equipo en el motorhome sanos dentro de la burbuja y vamos a seguir así”, explicó un Rins que no ha cambiado básicamente sus hábitos.

“Sinceramente he hecho lo mismo que las semanas anteriores, no he estado confinado en casa. Al final hay necesidad de salir al gimnasio o a dar un paseo con los perros. Lo único diferente es que me hice un PCR entre medio para ver si me mantenía negativo antes del test oficial de esta semana”.

“Solo hay que ver el caso de Lecuona, que por un contacto no podrá correr. Tanto mi equipo yo como yo hemos intentado tener el máximo cuidado y simplemente me hice una prueba por mi cuenta, por curiosidad. Hubo un gran premio que estaba fatal, con una fuerte gripe y la paranoia se apodera de tu cabeza, estuve sin dormir toda la noche esperando el resultado del PCR, pero al final solo fue un resfriado”.

