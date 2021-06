Rins: me lesioné por una distracción con el teléfono móvil

El piloto de Suzuki fue declarado apto este jueves en Sachsenring para volver a subirse a su moto en el FP1 del Gran Premio de Alemania, donde espera poder completar el fin de semana aunque admite no estar “al cien por cien” tras la lesión sufrida hace dos semanas.

Rins, el jueves previo al Gran Premio de Catalunya, se lesionó el radio del brazo derecho mientras se entrenaba, con su bicicleta, en el mismo Circuit de Barcelona.

El corredor admitió este jueves en Alemania que impacto contra una furgoneta que estaba en la pista al distraerse mientras “respondía un mensaje importante” con su teléfono móvil.

A consecuencia de ese tremendo despiste, se fue al suelo, se hizo daño y tuvo que ser evacuado a una clínica de Barcelona, donde se diagnosticó la fractura del radio y fue intervenido quirúrgicamente el viernes por la mañana.

“La verdad es que me caí en Montmeló porque estaba enviando un mensaje importante”, empezó a explicar la escena.

“Debemos mantenernos alejados de los teléfonos cuando conducimos, porque cuando prestas atención al móvil no lo haces a la carretera”, reflexionaba el de Suzuki.

“Prefiero haber golpeado a la furgoneta que no a una persona, hubiera sido mucho peor, pero es un claro ejemplo de que no puedes andar mirando el móvil”.

“Al principio no parecía que fuera nada grave, incluso seguí pedaleando con la bici, pero sentí un poco de dolor y decidí ir al hospital”, relató la historia.

Rins fue declarado apto y ahora solo piensa en poder completar el fin de semana alemán.

“Me encuentro bien, ha sido una semana intensa, con visitas al fisioterapeuta y tratando de recuperarme al máximo. Siento un poco de dolor, no estoy al cien por cien pero vamos a darlo todo”, dijo Rins. “Noto molestias en la frenada. Me probé el domingo con una moto pequeña pero hasta que no me suba a la MotoGP no sabremos cómo me encuentro realmente”, añadió.

Saliendo de una lesión, Rins debe afrontar ahora dos carreras seguidas, en Alemania y la próxima semana en Assen.

“Lo enfocamos de una manera diferente, pero no mucho. En un fin de semana normal el objetivo es salir a ganar. Ahora no llegamos al cien por cien. Tengo que ver en el FP1 cómo está la mano. Tengo confianza en que no me va a doler mucho. Quizá no pueda completar las vueltas que hacemos normalmente en los entrenamientos, pero confío en que podré estar bien o pilotar con dolor”.

El de Suzuki llegaba a Barcelona tras cuatro caídas consecutivas, por lo que ahora acumula cinco ceros en línea y su objetivo de optar al título este año ha cambiado.

“El objetivo ahora no es ganar el campeonato, pero sí que lo es”, reflexionó. “A principio de temporada empezamos muy fuertes e íbamos a por todas. Ahora me lo tomo diferente, pero con las mismas ganas. El objetivo ahora es ir carrera a carrera, disfrutar como lo hacía al final del año pasado”, apunta.

“Este fin de semana probaremos unas cosas de puesta a punto que no pudimos probar en el test de Barcelona y volveremos a la moto con la que gané en Motorland el año pasado. A ver si logramos recuperar el feeling con la parte delantera y podemos solucionar el problema que hemos tenido este año en muchas carreras, que pierdo la rueda de delantera y me caigo”, zanjó el barcelonés.

